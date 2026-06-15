Dežurne ekipe intervenisale su 94 puta, od čega je 18 intervencija bilo na javnim mestima.
Beograd
MIRNA NOĆ U BEOGRADU POSLE SNAŽNOG NEVREMENA: Bez ijedne saobraćajke, Beograđani se najviše žalili na ove dve tegobe
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Protekle noći u Beogradu nije bilo saobraćajnih nezgoda, rečeno je u Hitnoj pomoći.
Dežurne ekipe intervenisale su 94 puta, od čega je 18 intervencija bilo na javnim mestima.
Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici, osobe sa srčanim problemima i astmatičari.
Kurir.rs
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