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Protekle noći u Beogradu nije bilo saobraćajnih nezgoda, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Dežurne ekipe intervenisale su 94 puta, od čega je 18 intervencija bilo na javnim mestima.

 Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici, osobe sa srčanim problemima i astmatičari.

Kurir.rs

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