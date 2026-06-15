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Javno komunalno preduzeće „Zelenilo – Beograd” je usled nevremena, koje je u noći između 14. i 15. juna zahvatilo Beograd, intervenisalo na 21 lokaciji na saniranju prelomljenih stabala i grana.

Kako je saopšteno iz ovog preduzeća, prioritet u saniranju imale su lokacije na kojima je usled pada stabala došlo do prekida javnog saobraćaja, zatim lokacije na kojima su stabla ili grane onemogućile kretanje pešaka, kao i lokacije na kojima su stabla ili delovi stabala pali na automobile.

Ekipe JKP-a „Zelenilo – Beograd” su na terenu i rade uz upotrebu neophodne mehanizacije. Na nekoliko lokacija je usled nevremena zabeležen pad stabala na parkirane automobile, kao i pad stabla preko saobraćajnice, pa su ekipe „Zelenila” u najkraćem roku izašle na teren i omogućile ponovno neometano odvijanje saobraćaja.

Iako radnici ovog komunalnog preduzeća svakog dana tokom cele godine obilaze sva stabla na javnim zelenim površinama, usled kiše koja je padala došlo je do preloma grana ili stabla. Nažalost, ovakve situacije nije moguće predvideti.

Sugrađani slučajeve oborenih, prelomljenih ili oštećenih stabala mogu da prijave Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11, na mejl info@zelenilo.rs, kao i na broj telefona Operativnog tima za hitne intervencije JKP-a „Zelenilo – Beograd” 011/2650-683.

Pozivanje dežurne službe moguće je i putem gradskog Centra za obaveštavanje, dežurne inspekcije i Ministarstva unutrašnjih poslova, dok Operativni tim za hitne intervencije dežura 24 časa.