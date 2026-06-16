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Letnja kampanja, koju 22. godinu zaredom organizuju Institut za transfuziju krvi Srbije i Crveni krst Srbije, počela je juče. Pod sloganom „Ovog leta ostavi trag koji traje”, letnja kampanja će trajati do 31. avgusta.

Čast da akcijama dobrovoljnog davanja krvi svečano otvore ovogodišnju kampanju imali su Požarevac, Smederevo i Sopot.

Tokom ovog perioda više od 40 gradova i opština u Beogradu i Srbiji, na preko 350 akcija, nadmetaće se za prestižnu titulu „Šampion solidarnosti”. Plaketa za najuspešnije biće uručena na svečanom novogodišnjem prijemu.

I ove godine u okviru letnje kampanje nastaviće se promocija upisa u Registar davalaca matičnih ćelija hematopoeze Srbije, kao i upis u Registar davanja trombocita afereznim postupkom.

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Foto: Beograd.rs, Beoinfo

Danas se transfuziološki autobus nalazi ispred Doma kulture Barajevo od 9 do 13, dok će sutra akcije biti organizovane u Lazarevcu od 10 do 16 i Obrenovcu od 8 do 13 časova. U četvrtak dežura Crveni krst Obrenovca od 9 do 14, a u petak krv mogu da daju zaposleni u Polju D u Baroševcu, opština Lazarevac, od 9 do 14 sati.

U subotu, 20. juna, održaće se nekoliko akcija u transfuziološkim autobusima koji će se nalaziti ispred „Delta sitija” od 13 do 16, „Ritejl parka” u Borči od 10 do 14 i Crkve Svetog preobraženja Gospodnjeg na Vidikovcu od 9 do 12 časova.

„Ovog leta ostavi trag koji traje. Priključi se letnjoj kampanji, jer leto je lepše kad deliš život”, navedeno je u pozivu.

Kurir.rs/Beograd.rs

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