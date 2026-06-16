CENTAR BEOGRADA DANAS BEZ STRUJE: I delovi još 8 opština! Spisak najduži u Obrenovcu
Spisak isključenja struje
Stari grad
09:00 - 13:00 Maršala Birjuzova 28.
Zvezdara
09:00 - 12:00 Naselje BEOGRAD: ARILjAČKA: 5,
09:00 - 19:00 BREGALNIČKA: 2-4,12-12,1-3, BUL KRALj.ALEKSANDRA: 218-222,226-232,236-240, KAJMAKČALANSKA: 58,62,63-69,73, SILVIJA KRANjČEVIĆA: 4-20,1-7A,11,
09:00 - 15:00 Naselje MIRIJEVO: ŠEJKINA: 3-5,
Palilula
08:30 - 14:00 KNEZA DANILA: 57, SVETOZARA ĆOROVIĆA: 18,17-25,
13:00 - 14:30 Naselje BORČA: ZRENjANINSKI PUT: BB,
Voždovac
09:00 - 14:00 Naselje RIPANj: PUT ZA BOŠNjAKE: 8-36,74,78-78A,88,122-124,128,11-35,73,85-85A,89-91, PUT ZA BOŠNjAKE 2 DEO: 2,12-14,1-7A,13-17A,21A-25, PUT ZA DROBNjAKE: 4,8-18,1,7-9,15-19, PUT ZA KREMENAC: 2-22,26-28,32-34,40-54,1-11,23-31,35-37, PUT ZA LIPE: 183, PUT ZA PEĆINE: 10-28,32-38,3A-17,25-25A, PUT ZA SKADRIĆE: 2-8,1-9, PUT ZA STUBLOVE 1 DEO: 2,6-8,3,7,89, PUT ZA STUBLOVE 2 DEO: 12,
10:00 - 15:00 BRAĆE JERKOVIĆA: 106A,118,197,
Rakovica
09:00 - 11:00 MARIČKA: 3-11,
Zemun
08:30 - 15:00 Naselje BATAJNICA: BANOVAČKA: 4A-12,20,24,28,34,1-1A, BRANISLAVA BARIŠIĆA: 2-6,80C-92,1-1G,55D-57, JOVANA BRANKOVIĆA : 16-24,28-118,122-152,156-166C,170,174-176D,180-182,9-137,141-155,161-171, KATICE OPAČIĆ: 2-18,22-24,1,5-11,17-17, NIKICE POPOVIĆA: 2-18,1-13, SAVE GRKINIĆA: 2-10,1-15, ŠIROKI PUT: 31e-31k, VOJVODE NOVAKA : 2-6,10,20,44-46e,1-29F,33,37-39v,55M-55N,61b, VOJVODE NOVAKA 2 DEO: 16-16A,5, VOJVODE NOVAKA 3 DEO: 18, VOJVODE NOVAKA 4 DEO: 3, VOJVODE NOVAKA 5 DEO: 2,3,7, VOJVODE NOVAKA 6 DEO: 1,5, VOJVODE NOVAKA 7 DEO: 2,1-3,7,11,
08:30 - 11:30 BAČKI ILOVIK: 16-16A,68-70, GETEOVA: 2,14-24,1-5,19-21, PAZOVAČKI PUT: 2-16B,1-13, ŠAJKAŠKA: 15-27, VOJNI PUT 1 : 2-22,46-48,112,1-23,29-29A,33,43-47,113-113A, VOJNI PUT 2 : 12-16,11-21,
08:30 - 16:30 Naselje BATAJNICA: DRAGUTINA ĐORĐEVIĆA : 6-10,14,1-11, NIKOLE DEMONjE: 25Ć-27K,
Obrenovac
08:30 - 14:00 Naselje BARIČ: ALEKSANDRA-ACE SPASIĆA: 44A-46A,65, ALEKSANDRA-ACE TEŠIĆA: 42, BARIČKIH BORACA: 38,44-52A,58-64A,68,74-80,53A-55, BUDE DAVIDOVIĆA: 4,28,40-42,43, DUVANIŠTE: 2, JEZERSKA 1.DEO: 6, JEZERSKI PUT: 6,24A,43, JEZERSKI PUT 1.DEO: 4, KOJEVIĆA KRAJ: 3, KOLONIJA 1.DEO: 0-24,40,180,1-25, OBRENOVAČKI PUT: 0BB-20,24-34,38-54G,72,3-11,15,21-33, PUT POKRAJ PRUGE 1.DEO: 36-36A,40-44,54-58,1000,1,5A,21-21A,27-29, RADNIČKA: 32,52,1, ŽELEZNIČKA: 57, Naselje Draževac: DRAŽEVAC: 4-8,1,9, IVOJEVAC: 15B, JOVANOVAC: 2-14,38A,82,86C,174A,276-276G,284-284D,1-7A,11A-17A,21-25A,37-39,81-81G,261,455-455D, JOVANOVAC 1.DEO: 12-12K,92C,1C-3,19-23N,27-27K,33-37P, JOVANOVAC 2: 2-2F,38,45B,81-81B,455G, PARLOZI: 26,13B, Naselje JASENAK: ČUBURA: 199B, JASENAK: 4-8C,5,11-15,23, KOD KAFANE: 3, NEMA NAZIVA ULICE: 2,3, PUT ZA DRAŽEVAC: 2,1111, SENIĆ KRAJ: 8B,11B-11V, Naselje MISLOĐIN: 14.NOVA: 3, 14.NOVO NASELjE: 10, 15.ULICA 3.DEO: 20A,29N, BAĆEVAČKI PUT: 26,32B,42,46B,35H, BAČEVIČKA: 0,4-12A,22-32C,36,40,46A-48A,52-54,58-60,64-86,90-92,200,234,248,254,1A-5B,11,21,31-39F,43-45F,49,53-57A,63-65,69-75A,79,85,91,129,143,241,269,309,1111, BARIČKI PUT: 40B, BORIVOJA MARIČIĆA: 2-22,26-32,54,154-156A,162A,226,266,314A,1-1A,5-11A,15-17,31,35A,223,233-235, BRĐANI: 8-12,20,24-36,44-46,68-72A,76-76A,84-86C,90-92A,102-106,192A-194,1,5-7,13-17B,21,25-27A,33-37,47-49A,59,65,69,197,221, BRĐANSKA: 16-22F,36,46A,50-52,62-64,68,74-78,84A-84H,88A-104,260,1-3A,9,13-21A,27-33,37-41A,49B,53,57A-59,63-65B,73-79B,85,89,97,1111, BRDO: 4,10,22,26,208,260-260,39,63,251,261,323, BRKIN POTOK: 6,20-24A,30,40-48,56,62,66,72,78,7-9,13A-17B,21-25A,31,35-37A, GVOZDENOVIĆA PUT: 2-2,6-8B,16,20-20A,24,28-46,50,54-56,1-1D,7C-9A,15,21-23,27-31,37-39, JEZERO: 4-6A,10B,14A,186,242,3A-7,183,189,211, JEZERO-VIS: 8-10,3B,11-15, JOVANOVAC: 278, KIK: 2-4C,18-22,30,116A,190,1A-3V,7D-15,19,23,31,163, KOD DOMA: 0BB,176,220,230,262,75,105,145A,155-155A,177,1111, KOD ŠTALA: 43, KOD T.S: 244,248,27,159,275, KOD VOJSKE: 0,6-8,60,66,78,112,116-116,128,5,13,25,105,113A,121-125, KOVANČINA: 2,8-12C,36,1-3F,9B-19E,23A-31,39B,83,87B,133-135,1111, KOVANČINA 1 DEO: 18,48,7A-9V,13,17, KOVANČINA 2 DEO: 2-2B,10-12A,16A-18V,28A,1B-3F,19-19G,23-29G,33-33K,37A, KOVANČINA 3.ULICA: 6-10,16-18,100,3-7,11,15, KOVANČINA 4 ULICA: 2-6,14-16,60,1-1H,7,13,19-19A,23, MISLOĐINSKA: 20,26-34A,38-40A,46-52A,56-56A,60,76-78B,82-86,90-94,104-106A,110-114A,122-126A,130,134A-136,140-144B,148,152,160-160G,164B-168,174,180-182,194A,200A-204A,210-216E,220B-224,230,236A-238A,248,252-256,260-260V,264-266K,270,274-274A,280,284-286A,290-304,308-314,396,5-9,21-21,25-27A,33,37,43,59A-59B,63-63A,75A-81B,89-89A,93-105B,109-117A,131,137-141A,145B-145E,149-157,167,173,179,183-187,191A-193,199-203,207A,217,223-225,229,235-237,241,269,1111, MITROVIĆA KRAJ: 12,296H, NASELjE LIPE: 2,54-56,210B,218,3-5,257, NOVO NASELjE 1 DEO: 8B,35B, NOVO NASELjE 2 DEO: 1,7,11,15, NOVO NASELjE 3 DEO: 12-12D,3A-5A,19A-19B,25-25A,29-29A,35, OBRENOVAČKI PUT: 12-14,28E,32-62,66-84,7,11-15,19-21B,45A,1111B., OSOVLjE: 0,4-16,1,5-13,17,21-27,31, PARLOZI: 26B,296F,13, PAVLOVIĆA PUT: 34,15, PUT ZA VODOVOD: 8, SELO: 186,190,212,240,97B,329, SLATINA: 4,18,24-24A,7A-7B, ULICA 1: 24,28, VAGAN: 2,8-16,28,36,11,23A,31,35-37,1111, VINOGRADI: 1-3, VODOVODSKA: 16-16D,26A,5A-7,11D-11G,
10:00 - 14:00 Naselje BARIČ: BARIČKA REKA: 4, BUDE DAVIDOVIĆA: 1-5, DUVANIŠTE: 1, OBRENOVAČKI PUT: 0-0,74,126-134A,148-150,5,13,37-41,45,49-67,71-73,77-81,85-89,93-115, ŽELEZNIČKA: 2-12B,1-9A,
Sopot
09:00 - 11:30 Naselje MALA IVANČA: BORAČKA: 2A,6-14,20-22,3-27,303A, ČETRNAESTOG OKTOBRA: 2-4,9-11A,15, ČETVRTOG JULA: 2-12,7-9,13,163A, DVADESETDEVETOG NOVEMBRA: 40,56-58,62-86,126,31A-51,57-61,65-67,71-87,91-95,99-101,105,111-115A, DVADESETDRUGOG DECEMBRA: ,4-8,12-52,56A-64,68-70A,3,7-29,33-51, GROBLjANSKA: 2-6A,10-12,16-18,3-7, LENjINOVA: 4-10,18,1,19,107B, MILORADA MARKOVIĆA-MIĆE: ,4, NARODNIH HEROJA: 4-24,48-64,21,25-27B,35-41,51-65, PROLETERSKA: 23D, PUT ZA ŠINDRU: 1A, RADNIČKA: 4-10,1,9, SOLUNSKA: 2-12A,3-13, ŠUMADIJSKA: 2-10,1-15,19,25, SVETOZARA MARKOVIĆA: 2,7, VUKA KARADžIĆA: 4-6,5,9-13, ŽELEZNIČKA: bb,6,18, Naselje MALI POŽAREVAC: AUTOPUT BEOGRAD-NIŠ: , DODINA: 2-2A,8-10A,16,1-3,9, MILOVANA JOVIČIĆA: 2-16,20-20A,24-26,30,40A-46,50-54A,66-68,72,76-82,94,1-7A,13-21,25A-29,33A-35B,45-47,71-77,81-83,95-97A, SREĆKA JOVANOVIĆA: 27, VOJVODE STEPE: 2-4,7,11-15, Naselje POPOVIĆ: MILORADA MARKOVIĆA-MIĆE: 118A,
Lazarevac
09:00 - 14:00 Veliki Crljeni (zaseok Simića kraj).
13:30 - 14:30 Vreoci (zaseok Savatijevići,Lukići).Veliki Crljeni (zaseok Crveno brdo,Simića kraj,Dom,Lug,Jovanovići,Ciganska noć).
08:30 - 09:30 Vreoci (zaseok Savatijevići,Lukići) Veliki Crljeni (zaseok Crveno brdo,Simića kraj,Dom,Lug,Jovanovići,Ciganska noć).
Kurir.rs