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Turistička organizacija Beograd poziva građane da posete Kraljevski i Beli dvor i Dvorsku kapelu Svetog Andreja Prvozvanog, da prošetaju Dvorskim parkom i upoznaju se sa istorijom ovih zdanja, kao i umetničkim delima i istorijskim predmetima koji se ovde čuvaju, tokom dvočasovne šetnje u pratnji turističkog vodiča.

Temini za obilaske u junu su četvrtak, 18. jun, i subota, 27. jun, u 9.30 na srpskom i 12.30 časova na engleskom jeziku. Autobuski prevoz je organizovan, a polazak je sa obeleženog turističkog stajališta za autobuse na Trgu Nikole Pašića 5.

Ulaznice se mogu kupiti u Turističkom info centru TOB-a, Knez Mihailova 56, po ceni od 2.000 dinara, a ulaz za decu do sedam godina je besplatan.

Broj posetilaca u grupi je ograničen. Kontakt za informacije i rezervacije: 011/2635-622, mejl: bginfo.knezmihailova@tob.rs