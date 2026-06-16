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Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Ulici gospodara Vučića na opštini Zvezdara, od 13. juna do 3. jula doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi se izvode na kolovozu i na trotoaru u Ulici gospodara Vučića, na delu od Ulice Slobodanke Danke Savić do Ravaničke ulice. Tokom izvođenja radova na predmetnoj deonici doći će do zatvaranja desne saobraćajne trake (gledano u smeru ka Ulici Vojislava Ilića), pri čemu će linije javnog prevoza saobraćati na sledeći način:

– vozila sa linije 46 će u smeru ka terminusu „Beograd na vodi” saobraćati na trasi: Mite Ružića – Bulevar kralja Aleksandra – Ustanička – Vojislava Ilića – Gospodara Vučića i dalje na redovnoj trasi, dok će u suprotnom smeru saobraćati na redovnoj trasi;

– linija 55 će u smeru ka Zvezdari saobraćati na trasi: Gospodara Vučića – Vjekoslava Kovača do okretnice „Zvezdara /pijaca/”, dok će u suprotnom smeru saobraćati od okretnice „Zvezdara /pijaca/” na trasi: Vjekoslava Kovača – Deskaševa – Bulevar kralja Aleksandra – Ustanička – Vojislava Ilića – Gospodara Vučića i dalje na redovnoj trasi.

Vozila javnog prevoza će na izmenjenom delu trase koristiti sva postojeća stajališta javnog prevoza.