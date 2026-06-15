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Da li ste znali da u Beogradu postoji Ulica lipa, ali ne ona iz TV serije? Njihove prve komšije žive u Ulici platana, a pored je i Ulica kedrova.

Ako vam komšija živi u Ulici lipa, a drugi u Ulici platana, nalazite se u delu grada gde adrese ne prate uobičajene obrasce, već prirodu. Lipa, breza, bor... svaka od ovih ulica je deo priče o naselju koje je planirano kao spoj grada i prirode.

U većini gradova pomažu vam dži-pi-es i dobre mape. U slučaju da se izgubite u naselju Cerak, dovoljno je da znate razliku između breze i lipe.

- Naselje je estetski izuzetno lepo, radi se o ulicama koje imaju zgrade visine tri ili šest spratova, samo mislim da su tri solitera sa devet spratova. A ulice su nazvane po drveću koji čine drvorede u tim ulicama. To je, na neki način, rajsko naselje za ljude koji u tom kraju žive - kaže istoričar Nebojša Jovanović.

Foto: Beograd.rs

Za one koji prvi put dolaze, nazivi ulica umeju da budu i mali izazov, jer vas mapa vodi kroz drveće, pa se orijentacija pretvara u zanimljivu zagonetku.

- Odlazio sam kod jednog svog profesora koji je živeo u Jasenovoj ulici, a nisam dobro razumeo naziv ulice. Taj moj profesor je preživeo Jasenovac i ja sam pomislio: 'Bože, zašto taj čovek mora da živi u nekoj ulici koja se zove tako isto?', a u stvari se radilo samo o grešci u jednom slovu - priča Jovanović.

Za stanovnike su ovi nazivi i više od imena ulica. Ne znače samo adresu, već bude i osećaj pripadnosti jednoj zelenoj mapi grada. Za posetioce, upravo ti nazivi često su prvi detalj koji im ostane u sećanju.

Naselje Cerak vinogradi jedinstveno je po mnogo čemu, između ostalog i po tome što važi za remek-delo moderne arhitekture. Zvanično, ovaj deo grada zaštićen je kao kulturno dobro.