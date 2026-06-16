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Ekipe Javno-komunalnog preduzeća "Gradska čistoća" sprovešće danas, 16. juna, akciju suzbijanja odraslih jedinki komaraca na javnim površinama na teritoriji Beograda uređajima sa zemlje i vode, saopšteno je iz tog komunalnog preduzeća, prenosi Beoinfo.

Akcija će biti sprovedena od 17 do 23 časa. Tretmanima termalnog i hladnog zamagljivanja biće obuhvaćeni sledeći lokaliteti u Obrenovcu: obala Save od Ušća ka Zabrežju, obala Save od Zabrežja ka Zabranu, Ušće, naselja Skela, Mladost, Krtinska, Zabran, Zabrežje, Veliko polje, Ratari, Jasenak, Mislođin, Barič, Belo polje, Topolice, Rojkovac, Zvečka, Rvati i Mala Moštanica.

Tretmani će biti sprovedeni isključivo ukoliko vremenski uslovi budu dozvolili, a to podrazumeva odsustvo kiše, optimalne temperature i snagu vetra.

"Gradska čistoća" poziva građane da ekipama Sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine, koje sprovode tretmane suzbijanja komaraca, omoguće nesmetan rad, a pčelare da preduzmu potrebne mere kako bi zaštitili pčele tokom sprovođenja akcija.