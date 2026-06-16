Dežurne ekipe Hitne pomoći intervenisale su 110 puta, od čega su 22 intervencije bile na javnim mestima.
hitna pomoć
NOĆ U BEOGRADU: U teškoj nesreći kod BIGZ-a povređena mlada žena (33)
Slušaj vest
Mlada žena teško je povređena u saobraćajnoj nezgodi koja se sinoć dogodila kod zgrade BIGZ-a u Beogradu, rečeno je u Hitnoj pomoći.
Nesreća se dogodila nešto posle 21 čas, a povređena žena prevezena je u Urgentni centar.
Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile 108 intervencija, od kojih su 22 bile na javnom mestu, uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju.
Za pomoć su se najčešće javljali hronični i psihijatrijski bolesnici.
Za pomoć su se najviše javljali psihijatrijski bolesnici i hroničari među kojima osobe sa hipertenzijom i astmatičari.
Kurir.rs/Beta
Reaguj
Komentariši