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Mlada žena teško je povređena u saobraćajnoj nezgodi koja se sinoć dogodila kod zgrade BIGZ-a u Beogradu, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Nesreća se dogodila nešto posle 21 čas, a povređena žena prevezena je u Urgentni centar.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile 108 intervencija, od kojih su 22 bile na javnom mestu, uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju.

Za pomoć su se najčešće javljali hronični i psihijatrijski bolesnici.

Za pomoć su se najviše javljali psihijatrijski bolesnici i hroničari među kojima osobe sa hipertenzijom i astmatičari.