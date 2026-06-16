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Mnogi su već odlučili da stare godišnje odmore iskoriste i za putovanja van sezone.

Ovog jutra u Beogradu većih gužvi i zastoja nema, kao ni juče, sve uobičajene "nezgodne" tačke su prohodne, a duge kolone beleže se samo na Brankovom i kod TC Ušće, u smeru ka Novom Beogradu.

GSP ide uobičajeno za radni dan.

Jutarnji špic u Beogradu Foto: screenshot Naxi kamere

AMSS: Kamioni se na graničnom prelazu Šid zadržavaju oko pet sati

Kamioni se na graničnom prelazu Šid zadržavaju oko pet sati, na prelazu Batrovci oko četiri, a na Horgošu oko sat i po, saopštio je jutros Auto moto savez Srbije (AMSS).Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja.

Danas će biti povoljniji uslovi za vožnju na većini puteva u zemlji.

Pretežno sunčano i toplije vreme doprineće dobroj prohodnosti saobraćajnica i uglavnom suvim kolovozima. Na jugu su mogući lokalni pljuskovi pa se vozačima savetuje dodatni oprez. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. 

Kurir.rs/Naxi kamere

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