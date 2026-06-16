DUGE KOLONE NA BRANKOVOM ZA NOVI BEOGRAD: Većih gužvi nema, sve teče, GSP ide normalno (FOTO)
Mnogi su već odlučili da stare godišnje odmore iskoriste i za putovanja van sezone.
Ovog jutra u Beogradu većih gužvi i zastoja nema, kao ni juče, sve uobičajene "nezgodne" tačke su prohodne, a duge kolone beleže se samo na Brankovom i kod TC Ušće, u smeru ka Novom Beogradu.
GSP ide uobičajeno za radni dan.
AMSS: Kamioni se na graničnom prelazu Šid zadržavaju oko pet sati
Kamioni se na graničnom prelazu Šid zadržavaju oko pet sati, na prelazu Batrovci oko četiri, a na Horgošu oko sat i po, saopštio je jutros Auto moto savez Srbije (AMSS).Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja.
Danas će biti povoljniji uslovi za vožnju na većini puteva u zemlji.
Pretežno sunčano i toplije vreme doprineće dobroj prohodnosti saobraćajnica i uglavnom suvim kolovozima. Na jugu su mogući lokalni pljuskovi pa se vozačima savetuje dodatni oprez. Na naplatnim rampama nema zadržavanja.
Kurir.rs/Naxi kamere