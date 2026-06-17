Biće obezbeđene auto-cisterne s vodom za piće.
isključenja vode
OVI DELOVI ZVEZDARE DANAS SU BEZ VODE: Natočite dobro, česme suve čitav dan - od 8 do 22 časa
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Beogradski vodovod najavio je da će zbog radova bez vode danas - u sredu, 17. juna, ostati delovi opštine Zvezdara, od 8 do 22 sata.
To su potrošači u ulicama Drage Ljočić, Dragoslava Srejovića (od Ladne vode do Drage Ljočić), Radeta Markovića, Radmile Savićević i Steve Žigona.
Biće obezbeđene auto-cisterne s vodom za piće, piše u saopštenju, preneo je Beoinfo.
Kurir.rs/Beta
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