Od 8.30 do 22.00 sata moguć umanjen pritisak zbog radova EDB.
bez vode
VIŠI SPRATOVI IMAĆE DANAS UMANJEN PRITISAK VODE: Da se spreme Novi Beograd, Surčin i Zemun
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Zbog radova Elektrodistribucije Srbije i prekida u snabdevanju električnom energijom više objekata beogradskog vodovodnog sistema u opštinama Novi Beograd, Zemun i Surčin, danas - u sredu, 17. juna 2026. godine, brojni potrošači imaće umanjen pritisak.
Naime, u periodu od 8.30 do 22.00 sata, potrošači na višim spratovima mogu osetiti umanjen pritisak vode.
Kurir.rs
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