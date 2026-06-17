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Zbog radova Elektrodistribucije Srbije i prekida u snabdevanju električnom energijom više objekata beogradskog vodovodnog sistema u opštinama Novi Beograd, Zemun i Surčin, danas - u sredu, 17. juna 2026. godine, brojni potrošači imaće umanjen pritisak.

Naime, u periodu od 8.30 do 22.00 sata, potrošači na višim spratovima mogu osetiti umanjen pritisak vode.

Kurir.rs

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