DANAS BEZ STRUJE DELOVI OVIH 6 BEOGRADSKIH OPŠTINA: Najduži spisak ima Obrenovac, proverite da li je i vaša ulica na njemu
Spisak isključenja struje
Zvezdara
09:00 - 13:00 J. ANDREJEVIĆ: 1B, MIRIJEVSKI VENAC: 3, PERE VELJKOVIĆA: 6G-6V,5, Naselje MIRIJEVO: LAZARA TRIFUNOVIĆA: 2,1-5, VITEZOVA K.ZVEZDE: 42A-42V,52-56A,89-89A,
Voždovac
08:30 - 14:00 DARVINOVA: 2-6A,3, TOME ROSANDIĆA: 2-6A, ZAPLANJSKA: 32,36,
Čukarica
08:30 - 15:00 MAKIŠKA KOLON KOSMAJ: 4,8-18,26-64,72-72G,76-92A,1-7G,17-19,23, OBRENOVAČKI DRUM: BB,BB,BB,2-8,35-47,51-55, Naselje MAKIŠ: MAKIŠ POLJE: 1-1A,9-11, Naselje OSTRUŽNICA: DOSITEJA OBRADOVIĆA: 2-6,10-18,5-11, KARAĐORĐEVA: 2-24,32-40A,44-56A,1-7,11-23, MILORADA PANTIĆA: 2-8A,14-24,32,1B-3,7-15A,23-25A,29-37, PROTOPOPA MARKA: A,21/1,2-6,12-16A,1-17A,23, RADA BRANKOVIĆA: 2-6,10-18,22-22C,32-34B,1,5-13, SAVSKA: 2-8,1-7A, SEDMOG JULA: 2-4C,8-16,20-32A,36-36A,40-42A,1-13,35, TREĆEG JANUARA: BB,2-4,8,16,1-3B,7-11,17-21A,25,
Zemun
08:30 - 16:00 Naselje BOLJEVCI: SAVSKI NASIP: BB,BB,BB,
Obrenovac
08:30 - 14:00 Naselje BALJEVAC: BALJEVAČKI PUT: 1111, CIGANI: 0,110A,114, DUBROVAČKA: 108A,112,116,122A,150,107-109,117A, DUBROVAČKI KRAJ: 40A,108,112-118A,122B,136,140-142,148,113-115,121A-121C,125,131E-131H,143,1111BB, JANKOVIĆA KRAJ: 110A,119B-123C,131B-131F, JOVANOVIĆA KRAJ: 123,131A, KOD DOMA: 98A-100,104,1,91A,117, MAKSIMOVIĆA KRAJ: 88,91B, MIJATOVIĆA KRAJ: 2-26,30-36,40-44A,50B,56,62,66-68,78-80,1-33,37,53-55,61-63,69,77-81, MIJATOVIĆA KRAJ 2.DEO: 6B,38A-40A,44A,50-50A,64-66A,39,59,75, NEMA NAZIVA ULICE: 0,68-70,82,94-96,100,104-106,110-112,120,124-126,130-132,75,89-93,97,103,117-119,127-131,141, OSREDAK: 50A-54B,80-82E,86D,90-92B,96A-96B,106-106D,116G,1A,37A,85B,91A-91B,95-95D,101A, ŠKOLA: 0,64A,70,78B,82A-82D,106-106D,116,136,1,51,67,71A,75-77A,95A,99A-101A,117,141, SREDNJI KRAJ: 79,97, VRANIĆ: 378, ŽIVKOVIĆA KRAJ: 106C, Naselje Draževac: BELJIN POTOK: 2-18,1-19, JELISAVČIĆA KRAJ: 2-8,1-11, PUT ZA BALJEVAC: 2-86,1-9,13-25,29-57,67-111, VINOGRADI: 2-4,10-12,16-26,30, Naselje KONATICE: DUMAČA: 29, MIJATOVIĆA KRAJ 2 DEO: 12-14,26-28,273G, PUT ZA BALJEVAC: 308D, PUT ZA VRBOVNO: 35,
Lazarevac
09:30 - 15:00 Vrbovno.
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