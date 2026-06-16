pod pokroviteljstvom Sekretarijata za sport i omladinu

pod pokroviteljstvom Sekretarijata za sport i omladinu

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„Trofej Beograda” u tenisu počeo je u 10 časova na terenima Teniskog kluba „Haron” (Milošev Kladenac 11a), pod pokroviteljstvom Sekretarijata za sport i omladinu Grada Beograda.

Na turniru će nastupiti 43 mlada takmičara, odnosno 32 dečaka i jedanaest devojčica, najavili su organizatori. U prvoj fazi takmičenja mečevi će se igrati po grupama, nakon čega se igra na ispadanje.

Foto: Beograd.rs, Beoinfo

„Trofej Beograda” predstavlja značajno takmičenje u kalendaru razvoja mladih tenisera i teniserki, a njegov cilj je podsticanje sportskog duha, takmičarskog iskustva i daljeg razvoja tenisa među mladima, navodi se u saopštenju resornog sekretarijata.