Slušaj vest

Opsežne saobraćajne intervencije pokrenute su u čitavom gradu, rekao je glavni gradski urbanista Marko Stojčić navodeći da će "mali metro" i proširenje Dunavske ulice rasteretiti saobraćaj u centru grada. Otvaranje linijskog parka, kaža, čeka upotrebnu dozvolu.

"Mi znamo šta je naša obaveza, a obaveza je da svakom Beograđaninu bude bolje, u kojoj god od sedamnaest opština da živi, da oseća sve dobrobiti života u glavnom gradu", rekao je Stojčić.

Ističe da su opsežne saobraćajne intervencije pokrenute u čitavom gradu, počev od Novog Beograda, Zemuna, do Palilule, Starog Grada i Savskog venca.

"Ja sam siguran da je u prethodne tri godine urađeno više nego za prethodnih trideset", rekao je Stojčić.

1/8 Vidi galeriju Linijski park na Dorćolu Foto: RTS Printscreen

Priprema se gradilište za ulazak "krtice"

Od 15. avgusta biće zatvoren deo Bulevara despota Stefana, od broja 109, do policijske stanice. Stojčić kaže da su u toku pripremni radovi.

"Ima tu dosta posla da se pripremi samo gradilište, da se otkopa, da žargonski kažem, jedna velika rupa u koju će ući ‘krtice‘. Ona će ući kod sadašnjeg gradskog MUP-a i izaći će na drugom kraju kod Ekonomskog fakulteta", objasnio je Stojčić.

Nakon što "krtica" izađe kod Ekonomskog fakulteta, okrenuće se i vratiti istom trasom pošto će postojati dve tunelske cevi, a svaki smer će imati po dve saobraćajne trake.

Navodi da su "krtice" mnogo bolje od ostalih načina kopanja – brže su, sigurnije i jednostavnije.

"Nema nazad kad krenu radovi, nema stajanja i za nekoliko godina bićemo svedoci jedne veoma važne saobraćajne veze od Novog Beograda do Bulevara despota Stefana", rekao je glavni gradski urbanista.

Smanjenje gužvi u centru grada

Procene su da će se gradske gužve smanjiti za sedamnaest odsto, ali on očekuje da će se smanjiti za bar 25 odsto.

"Verovatno tokom godina će to biti i više, zato što nećete morati da se provlačite kroz male gradske ulice da biste došli sa savske na dunavsku stranu Beograda, već uđete lepo ispod zemlje, izađete za minut", rekao je Stojčić.

Otvaranje linijskog parka čeka upotrebnu dozvolu

Govoreći o linijskom parku, glavni gradski urbanista je napomenuo da je on u građevinskom smislu završen, ali da se čeka upotrebna dozvola.

Pitanje je, kaže, nedelja kada će Beograđani i posetioci Beograda moći tuda da prošetaju ili voze bicikl.

Na pitanje ima li to veze sa podzemnom garažom koja će se graditi, Stojčić navodi da nema veze, osim što se nalazi u blizini.

"Parking koji sada imamo kod SRC ‘Milan Gale Muškatirović‘ nećemo imati, nego ćemo imati garažu, a na mestu sadašnjeg parkinga ćemo imati park i on će biti povezan sa ovom celinom koja je završena", objasnio je Stojčić.

Najavljeno je i proširenje Dunavske ulice na četiri trake, što bi takođe trebalo da izmesti saobraćaj iz centra grada.

"Faza koju ćemo u toku leta započeti je nastavak one četiri trake koje su započete na početku Dunavske, faktički kod skretanja ispod Zoološkog vrta. Tu imamo jednu deonicu kod novog stambenog bloka i odatle krećemo da pravimo četiri trake", rekao je glavni gradski urbanista, napominjući da će i to rasteretiti saobraćaj u centru grada.

Stari Grad dobija još jednu pijacu

Stojčić najavljuje da će se između Dunavske ulice i linijskog parka nalaziti i jedna "zanimljiva gradska pijaca".

Ta pijaca će delom nadoknaditi to što se privremeno uklanja Bajlonijeva pijaca, koja će nakon radova na izgradnji stanice metroa biti vraćena.

"I kada se vrati Bajlonijeva pijaca na staro mesto, ova pijaca će ostati da funkcioniše", rekao je Stojčić.