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Sezona kupanja na otvorenom bazenu "Tašmajdan" zvanično počinje sutra, 17. juna, a o novitetima i uslovima za predstojeću sezonu za emisiju "Redakcija" govorio je Marko Mugoša, šef bazena SRC "Tašmajdan".

Ovosezonske cene i ponude

Mugoša je istakao da termini rada ostaju nepromenjeni u odnosu na prethodnu godinu. Jutarnje plivanje biće organizovano od 6 do 9 časova, dnevni termin traje od 10 do 19 časova, dok će noćno kupanje biti dostupno kada vremenski uslovi to budu dozvoljavali.

- Kada je reč o cenama ulaznica, došlo je do određenih korekcija u odnosu na prošlu sezonu. Dnevna karta ove sezone iznosi 750dinara, dok je prošle godine koštala 600 dinara. Cene dodatnih sadržaja ostale su iste, ležaljka se naplaćuje 500 dinara, isto koliko i suncobran, dok komplet ležaljke i suncobrana košta 1.200 dinara. Posetiocima je na raspolaganju i poludnevna karta za termin od 15 do 19 časova po ceni od 600 dinara - za emisiju "Redakcija" rekao je Marko.

Marko Mugoša šef odeljenja bazena Foto: Kurir Televizija

On je podsetio da posetioci mogu koristiti i dečji bazen, kao i zatvoreni bazen koji radi tokom cele godine, nezavisno od vremenskih uslova.

Tri nivoa obuke za najmlađe, ali i programi za odrasle

O programima obuke plivanja govorila je instruktorka plivanja Mija Petaković. Kako je navela, na Tašmajdanu su organizovani časovi plivanja za decu i odrasle, a jedan trening traje 45 minuta.

- Roditelji mogu svakodnevno da dovode decu u terminima predviđenim za obuku. Formirane su tri grupe, početna grupa za neplivače, grupa za poluplivače koji se privikavaju na dublji deo bazena, kao i plivačka grupa za one koji su već savladali osnove plivanja - objasnila je Petaković.

Pored toga, u ponudi je i sportsko plivanje namenjeno deci koja žele da unaprede tehniku i poboljšaju fizičku kondiciju.

Mija Petaković instruktorka plivanja Foto: Kurir Televizija

Govoreći o radu sa odraslima, Petaković je istakla da je strah od dubine najčešći razlog zbog kojeg mnogi nikada nisu naučili da plivaju.

- Naši programi namenjeni su svima koji žele da steknu sigurnost u vodi i oslobode se straha - poručila je instruktorka.

Sezona na Tašmajdanu tako i ove godine donosi bogatu ponudu sadržaja za rekreativce, porodice sa decom i sve one koji žele da leto provedu aktivno i bezbedno.

04:41 KREĆE SEZONA KUPANJA! Evo koliko će koštati ulaz na Tašmajdan i šta je sve u ponudi Izvor: Kurir televizija

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