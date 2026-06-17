Proverite gde danas možete dobrovoljno da date krv. Akcije su organizovane u Lazarevcu, Obrenovcu, Petrovcu i Šapcu, a krv se svakodnevno može dati i u Institutu za transfuziju krvi Srbije u Beogradu
Transfuzija krvi
Gde danas možete da date krv: Akcije dobrovoljnog davanja u Lazarevcu, Obrenovcu, Petrovcu i Šapcu
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Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na ovim lokacijama.
- Lazarevac, Udruženje građana "Ujedinjeni za Lazarevac" 10-16 časova
- Obrenovac, Termoelektrana "Nikola Tesla B" 8-13 časova
- Petrovac, centar, autobus 9-14 časova
- Šabac, Kulturni centar 9-15 časova
Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.
Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.
Kurir.rs
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