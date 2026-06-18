NA SAVSKOM VENCU TOKOM NOĆI NESTALO STRUJE: Danas najavljena isključenja u čak 13 beogradskih opština, u jednoj radovi počinju tek po podne
Spisak isključenja struje:
Stari grad
10:00 - 16:00 KNEŽPOLjSKA: BB,
Vračar
08:30 - 14:00 CARA NIKOLAJA DRUGOG: 20-32,27-35,39, MAKSIMA GORKOG: 31-31,
Palilula
08:30 - 14:00 SLANAČKI PUT: BB,
08:30 - 14:00 PERA ĆETKOVIĆA: 37B-39, SALVADORA ALjENDEA: BB,18K-20E,17B-17M,
Savski venac
00:00 - 07:00 BUL FRANŠE DEPEREA: BB,5,
Voždovac
09:00 - 15:00 Naselje BELI POTOK: AVALSKA: 44B-44E, NARODNOG FRONTA: 4-10B,14-16A,1-15, VASE ČARAPIĆA: 6-10B,21-27, ZMAJA OD AVALE: 70-70A,
Čukarica
08:30 - 15:00 ADA CIGANLIJA: BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB, OBRENOVAČKI DRUM: bb,BB,8,12,61,79A-93,99-107, Naselje MAKIŠ: BORE STANKOVIĆA: BB,BB,BB,bb,BB,BB,BB,2B-8,24-26,1-15Ž,19-23,31, Naselje OSTRUŽNICA: SAVSKA: BB,1A-1B,7-11B,19,
13:00 - 15:00 LjEŠKA: 11, PAŠTROVIĆEVA: bb,6-14,55-59, RADNIČKA: 3-3, ŠUMADIJSKI TRG: 2A, TURGENjEVA: 10, VISOKA: 20,
Rakovica
09:00 - 12:00 KANAREVO BRDO: 8,16-20, Naselje MILjAKOVAC: IVANA MIČURINA: 9-17,
Novi Beograd
08:30 - 15:30 SAVSKI NASIP: BB,
Zemun
08:30 - 15:30 Naselje BOLjEVCI: SAVSKI NASIP: BB,BB,
Grocka
08:00 - 14:00 Naselje KALUĐERICA: DRAG STOJANOVIĆA 1 DESNI PRIL: 2-4,1-25,29-31, DRAGOLjUBA STOJANOVIĆA: 2-6,1-5,
Obrenovac 08:30 - 14:00 Naselje Grabovac: GRABOVAČKI DRUM: 9, KOD EKONOMIJE: 10, Naselje Stubline: ALEKSANDRA SIMIĆA: 24, DORĆOLA: 65, JADRANSKI KRAJ: 12B,16,20A-20B,34,38B-40A,48A,312A,334A,338A,434-434E,446B,1000BB,5,15A,21A-21B,27,31-33B,37,331B,339,445B-445D, KOD ŽELEZNIČKE STANICE: 463A, LAZAREVIĆA KRAJ: 314,347A, LAZIĆA PUT 1. DEO: 38,52A,312-314,318A,322F-324A,338B-342,3C,319-321A,327,335,339-341,1111, NADVOŽNjAK: BB,10-12B,20C-20D,5-11,413D,431F,435B, POLjOPRIVREDNO DOBRO: 3, PUT ZA GRABOVAC: 8G-10B,9A, SADžAKOVIĆA KRAJ: 39A, SAVIĆA KRAJ: 16,68-72,286,432C,65-75B,93A, SELO: 17,21, SREMČEVIĆA KRAJ: 0,408,435A-437,445B,455, STUBLINE: 6,10-14,20-22,26-38,48-52,68,312,318,322-324,332-334,338-344,436,442,494,1-3,7-15,19-19,23-25,29,35,49,63-71,75,93A,317-319,323-325,329-333,337-339,343,433-437,441-443, VALjEVSKI PUT - CENTAR: 2-4B,8-14,18,60A,120,322,432-432G,440A-444,1-7,11-11G,15E,31,35,391C,431-433A,443-445C, ZARIĆA KRAJ: 316,322C-322G,326,330A,321,325, ŽUTO BRDO: 8C-10,7A,11C-13C, Naselje Veliko polje: DONjI KRAJ: 13, ĐURIĆA KRAJ: 39A, GORNjI KRAJ: 8,26B,40-40V,48B,52,1,5,13E,21G,39D-41D,45B-47, JEVTIĆA KRAJ: 41-41Đ, KOD PRUGE: 14Đ,48B,13B-15K,45G,53D-53G, KOD RAMPE: 13-13G, NEMA NAZIVA ULICE: 46-48A,52,7,47,53,59, SREDNjI KRAJ 1. DEO: 8,3,41,49,53-55, STEVANA BODNAROVA: 4A-4E,8,41-41E, VELIKO POLjE: 220, Naselje ZVEČKA: BRAĆE JOKSIĆA: 162-170A,174-178,184-228,232-238A,242-242A,246-250A,256A-258A,264-264B,268,276,300,31A,149-151B,155-163,169-171,175,189,197,1111BB, LUG: 5,13, STARA PRUGA: 15G, ULICA 4: 2-2A,6-8A,1,7, ULICA 5: 2-6C,5-7, ULICA 6: 6, ULICA 7: 4,8,12,92,1,9, ULICA 8: 1-5, ULICA 9: 2A-6,12,1-13, ULICA 10: 8,192,1, ULICA 11: 1-3A,7-7A,11-17, ŽIVE BORJANOVIĆA: 62-68,
Surčin
08:30 - 15:30 Naselje BOLjEVCI: ALEKSE SIMIĆA: 2-12,1-15, BENKOVIH: 2,6-16,13, BRAĆE GAVRILOVIĆ: 18-34,38-50,15-27,31-37,41-55, BRAĆE IKER: 2-8A,12-70,74-76,80-94,1-9,13-43,49-117, BRAĆE VESELINOVIĆ: BB, BRAĆE VUJIĆ: 2-14,18-26,1A-1B, BRANKA OSTOJIĆA: 2-14,18-22A,28,1-13,17-21B,25-27, ČMELIKOVO NASELjE: BB,2-16,20,28,34,40,44-50,56-72,80,84-90,96-104,108-126,1-5,9-15,21,29-31,35,39-51,57-61,65-71,75-127,131-157,165, FENEČKA: 2-6,12-20,24-30,40-46,54-56,60-66,70,74-98,3-7,11,17,21,25,107, GRABOVAČKA: 14,28, KARAĐORĐEVA: 4,18,22-26,30-70,1-47, RELjE OPARUŠIĆA: 2-6,10-26,1-19, RIBARSKA: 2-14,1-5, SAVE ŠUMANOVIĆA: 2-16,24-28,32,36-38,42-48,1-15,23-29,35-51, ŠILjINA: 1-1A,7-9,13-47,51,55-109,113-115,121-125,129-133,137-141, UČITELjA JOVANOVIĆA: 4-6,14-16,3-5, ULICA MIRA: 172-220,224,228,232-308,312-314,322-324,328,334-342,376-382,169-207,213-223,227-243,247-257, VASILIJA NIKOLIĆA-BEJE : 6-8,12,1-7, Naselje JAKOVO: ARMIJSKA: 2-6,10-12,16-18,22-30,34,5,19,25, BALKANSKA: 2-108,114,1-49,53-57,65-69,75-75,85,93, BOLjEVAČKA: bb,14,18-136A,23-91,95-117,121-147, BORISLAVA PEKIĆA: 6,3,15, BRAĆE ĐORĐEVIĆ: 2-4,12,16,20,24-30,34-40,44-46,52-56,21, BRAĆE GRKOVIĆ: 12-32,38,42-44,60-62,82-84,92,3-5,11-25a,31,35-39,45-47,57-59,63,69-75,79,85,89, BRAĆE PANIĆ: 2-66,1-53, BRAĆE PUTNIKOVIĆ: bb,bb,BB,bb,bb,16a,2-40,44-50,54,58,62-68,76,82,88-92,11-19,25,31,41-47,55,59,77-81,89-89v, BRAĆE STOJANOVIĆ: 15,21A,35, BRAĆE VITOMIROVIĆ: 12,58-70C,17,77-85,89-97, ĐORĐA RADOVIĆA: 26-28,15-35, LEDINE: 2-4, LIPOVAČKA: 2-8, MANASTIR FENEK: BB, MILEUSNIĆA: 2-6,12,1-9, OSLOBOĐENjA: 2-80,98,1-97, PALIH BORACA: 14-34,38,42-48,21-41,49-61, PRILIVAK: 2-26,78A,1-3,7-15, PROLETERSKA: 2-24,1-19, PROTE STAMATOVIĆA: 14-82,15-85, SAVSKA: 2A,6-12,18-26,30-46,52,56-56A,62-68,74-146,1-11,19-29,33-37,41-51,55-103, SEDMOG AVGUSTA : 2-10,14-18,1-17,23-29, SEOSKE PARTIZANSKE STRAŽE: 2-16,28-30,36,7-9,17-19b,25-27,33, VELIMIRA MANIĆA : 2-16,1-3A,9-15, VUJKOVAČKA: 2,3-13,
Lazarevac
09:30 - 15:00 Stepojevac zaseok Beleg,Stevanovići,Beljanica,Brkići,Železnička stanica,Vrančevići. Veliki Crljeni: zaseok Matića kraj,Ispod pruge,Novo naselje.
Kurir.rs