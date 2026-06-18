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Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži danas će bez vode u periodu od 8.00 do 22.00 sata ostati potrošači u delovima beogradskih opština Zvezdara i Grocka, saopštilo je JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Kako je navedeno, do prekida u vodosnabdevanju doći će u naselju Kaluđerica, zatim u delu naselja Leštane, kao i u delu opštine Zvezdarau bloku oivičenom ulicama Narodnog fronta, 20. oktobra, Stevana Sinđelića, Kralja Petra Prvog, Smederevskim putem i Bulevarom kralja Aleksandra.

Iz ovog javnog komunalnog preduzeća navode da će za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biti obezbeđene auto-cisterne.

Takođe, upućen je apel potrošačima da na vreme pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe tokom trajanja planiranih radova.