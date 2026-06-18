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„Javni čas sokola Beograda” održaće se 20. juna, u 11 časova, u Sokolskom domu Batajnica, saopšteno je iz Sekretarijata za sport i omladinu Grada Beograda.

Ova aktivnost predstavlja mini-slet sokolskih društava na kome će biti prikazana sublimacija rada sokolskih društava iz Beograda i pozvanih društava iz Srbije. Na ovoj manifestaciji biće prikazan rad sokolskih društava po sekcijama.

1/3 Vidi galeriju Javni čas sokola Beograda Foto: Beoinfo, Beograd.rs

Manifestacija ima za cilj promociju sokolskog sporta van centralnih opština grada Beograda, sokolske rekreacije i prednosti redovnog bavljenja sokolskim rekreativnim sportom, povećanje članstva u sokolskim društvima, kao i promociju zdravih stilova života.