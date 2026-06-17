Od 17. juna, od 9 časova, do 19. juna doći će do promena u radu linije javnog prevoza 20.
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IZMENE U SAOBRAĆAJU NA ZVEZDARI: Hitni radovi u Ulici Mirka Sandića menjaju trase ovih GSP linija
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Tokom izvođenja hitnih radova na sanaciji kvara na kanalizacionoj mreži u Ulici Mirka Sandić (Zvezdara), na delu od Blagajske do Ustaničke ulice, od 17. juna, od 9 časova, do 19. juna doći će do promena u radu linije javnog prevoza 20, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.
Vozila sa linije 20 će u oba smera saobraćati ulicama Vojislava Ilića, Ustaničkom i dalje na redovnoj trasi.
Vozila javnog prevoza će na izmenjenim delovima trasa koristiti sva postojeća stajališta JLPP-a.
Kurir.rs/Beograd.rs
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