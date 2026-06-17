Slušaj vest

Tokom izvođenja hitnih radova na sanaciji kvara na kanalizacionoj mreži u Ulici Mirka Sandić (Zvezdara), na delu od Blagajske do Ustaničke ulice, od 17. juna, od 9 časova, do 19. juna doći će do promena u radu linije javnog prevoza 20, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Vozila sa linije 20 će u oba smera saobraćati ulicama Vojislava Ilića, Ustaničkom i dalje na redovnoj trasi.

Vozila javnog prevoza će na izmenjenim delovima trasa koristiti sva postojeća stajališta JLPP-a.

Kurir.rs/Beograd.rs

Ne propustiteBeogradNOĆ U BEOGRADU: Motociklista oboren u Višnjičkoj, dvoje povređenih u Vojislava Ilića
hitna pomoć
BeogradDANAS BEZ STRUJE DELOVI OVIH 6 BEOGRADSKIH OPŠTINA: Najduži spisak ima Obrenovac, proverite da li je i vaša ulica na njemu
strujomer-brojilo-struja.jpg
BeogradVIŠI SPRATOVI IMAĆE DANAS UMANJEN PRITISAK VODE: Da se spreme Novi Beograd, Surčin i Zemun
slavina
BeogradOVI DELOVI ZVEZDARE DANAS SU BEZ VODE: Natočite dobro, česme suve čitav dan - od 8 do 22 časa
Slavina
BeogradKREĆE SEZONA KUPANJA NA TAŠMAJDANU: Promenjene cene karata, evo koliko sada košta ulaz na bazen
tasmajdan-2.jpg
BeogradLINIJSKI PARK ČEKA UPOTREBNU DOZVOLU, PROŠIRENJE DUNAVSKE OD LETA Glavni urbanista Stojčić otkrio šta se sve radi, gradi i šta će sve Beograd dobiti!
collage58.png