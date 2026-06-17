Tokom izvođenja hitnih radova na sanaciji kvara na kanalizacionoj mreži u Ulici Mirka Sandić (Zvezdara), na delu od Blagajske do Ustaničke ulice, od 17. juna, od 9 časova, do 19. juna doći će do promena u radu linije javnog prevoza 20, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.