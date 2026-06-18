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Gradska opština Novi Beograd ove godine nagradiće više najboljih đaka nego ranijih godina, a prvi put uvodi i nagrade za najbolje nastavnike i profesore čiji đaci su na republičkim i međunarodnim takmičenjima osvojili izuzetne rezultate.

Na 13. sednici Skupštine Gradske opštine Novi Beograd usvojene su odluke kojima će pored vukovaca, đaka generacije i sportista generacije biti nagrađeni i učenici osmih razreda koji na završnom ispitu osvoje najveći broj bodova, zatim đaci učesnici Istraživačke stanice „Petnica”, kao i učenici koji su nagrađivani na gradskim, republičkim i međunarodnim takmičenjima. Biće nagrađeni i đaci sportisti, osvajači nekog od prva tri mesta na međunarodnom nivou.

Predsednica Ivana Nikolić istakla je da je Opština ove godine u budžetu predvidela znatno više sredstava za nagrađivanje đaka.

– Usvajanjem ovih odluka GO Novi Beograd pruža podršku za trud, posvećenost i zalaganje svakom đaku i nastavniku, jer su svojim radom, disciplinom i motivacijom uzor svima, ne samo na Novom Beogradu nego i šire. Želimo da pokažemo da se rad i trud isplate. Reč je o deci, nastavnicima i profesorima koji svojim rezultatima na najlepši način predstavljaju našu opštinu, grad i državu. Oni daju primer svojim vršnjacima u nauci, umetnosti i sportu, a mi smo tu da to prepoznamo i da nagradimo prave vrednosti – rekla je Ivana Nikolić.

Za izuzetne uspehe u nastavi i na sportskim takmičenjima Opština je prošle godine nagradila ukupno 462 učenika. Đaci generacije, sportisti generacije i vukovci dobili su novčane vaučere u iznosima od po 20.000 dinara, 10.000 i 5.000 dinara. Poklone će i ove godine dobiti đaci prvaci, a prema predlogu koji treba da usvoji Veće gradske opštine, vukovci će umesto 5.000 dinara dobiti poklon-karticu u vrednosti od 10.000 dinara. Đaci generacije dobiće poklon-vaučere vrednosti 20.000 dinara, koliko će dobiti i sportisti generacije kroz poklon-vaučer.

Sednici Skupštine opštine prisustvovalo je 45 od ukupno 49 odbornika. Na sednici je takođe doneta Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta za 2025. godinu, kao i Odluka o izmenama Odluke o organizaciji Uprave GO Novi Beograd.