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Posle višemesečnih radova na obnovi dela kompleksa, bazeni ''25. maj - Milan Gale Muškatirović'' ponovo su spremni da dočekaju posetioce.

U prethodnom periodu izvedeni su obimni radovi na sistemu za filtraciju i prečišćavanje vode na oba otvorena bazena. Na olimpijskom bazenu ugrađena su četiri nova filtera, dok je na rekreativnom bazenu ugrađeno pet novih filtera većeg kapaciteta, uz potpuno novu prateću opremu za automatsko pranje i kontrolu rada sistema. Upravo ovaj sistem omogućava da se kvalitet vode kontroliše i održava tokom cele sezone.

Pored toga, ugrađeni su sistemi za automatsko merenje i doziranje hemikalija, nove filtracione pumpe proizvođača Herborner sa frekventnom regulacijom, kao i oprema za omekšavanje vode, čime je omogućena preciznija i pouzdanija kontrola kvaliteta vode.

Iako posetioci najčešće vide uređene bazene i prateće sadržaje, najveći deo posla obavljen je upravo tamo gde nije vidljiv na prvi pogled – u mašinskom bloku i sistemima zaduženim za prečišćavanje i kontrolu vode.

Osvrćući se na radove koji su prethodili otvaranju sezone, sekretar za investicije Grada Beograda, Luka Petrović, istakao je da je najveći deo posla obavljen na tehničkim sistemima koji su ključni za funkcionisanje bazena.

1/13 Vidi galeriju Bazeni ''25. maj Milan Gale Muškatirović'' Foto: Grad Beograd

- Kada govorimo o bazenima, većina ljudi vidi vodu, tribine i prostor za odmor. Međutim, ono što garantuje kvalitet i bezbednost nalazi se upravo u tehničkim sistemima koji nisu vidljivi posetiocima. Zato je tokom prethodnog perioda najviše posla urađeno upravo na sistemima za filtraciju, prečišćavanje i kontrolu vode. Na olimpijskom i rekreativnom bazenu ugrađeno je ukupno devet novih filtera, kao i nove filtracione pumpe i oprema koja omogućava automatsko praćenje parametara vode, pranje filtera i doziranje hemikalija, tako da se kvalitet vode kontroliše kontinuirano i u realnom vremenu. To su investicije koje posetioci ne vide kada dođu na bazen, ali su upravo one najvažnije za bezbedan i nesmetan rad kompleksa - istakao je Luka Petrović.

Dok su trajali radovi na sistemima za prečišćavanje i kontrolu vode, rekonstruisani su i sportska sala, administrativni deo kompleksa i novi spa centar, koji će nakon završetka procesa primopredaje postepeno biti stavljani u funkciju.

- Najvažnije je da Beograđani danas ponovo imaju na raspolaganju jedno od najznačajnijih gradskih kupališta. Nismo želeli da bazene pripremimo samo za početak ove sezone. Cilj nam je bio da obnovimo ono što je najvažnije za njihov bezbedan i pouzdan rad i da stvorimo osnovu za dalji razvoj čitavog kompleksa. Time posao na kompleksu nije završen. U narednom periodu biće nastavljene aktivnosti kako bi svi rekonstruisani sadržaji bili stavljeni u funkciju i dostupni korisnicima - naglasio je Petrović.

Otvaranjem bazena i zvanično počinje nova letnja sezona na jednom od najpoznatijih gradskih kupališta u Beogradu, mestu koje već decenijama predstavlja neizostavni deo leta za generacije Beograđana.