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Jedna osoba poginula je danas u saobraćajnoj nesreći koja se oko 12 časova dogodila u Požeškoj ulici na Banovom brdu, u Beogradu, nezvanično saznaje agencija Beta.

U sudaru dva automobila, jedan se prevrnuo na krov, a Hitna pomoć je konstatovala smrt osobe koja se nalazila u tom vozilu.

Mediji prenose da se nesreća dogodila u blizini Doma zdravlja na Banovom brdu i da je zbog nje bio obustavljen tramvajski saobraćaj.