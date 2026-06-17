težak sudar
POGINUO U TEŠKOM SUDARU U POŽEŠKOJ NA BANOVOM BRDU: Prevrnuo auto na krov pa stradao, užasni prizori s mesta nesreće (FOTO)
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Jedna osoba poginula je danas u saobraćajnoj nesreći koja se oko 12 časova dogodila u Požeškoj ulici na Banovom brdu, u Beogradu, nezvanično saznaje agencija Beta.
U sudaru dva automobila, jedan se prevrnuo na krov, a Hitna pomoć je konstatovala smrt osobe koja se nalazila u tom vozilu.
Mediji prenose da se nesreća dogodila u blizini Doma zdravlja na Banovom brdu i da je zbog nje bio obustavljen tramvajski saobraćaj.
Kurir.rs/Beta
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