Slušaj vest

Rezultati ovonedeljnog uzorkovanja vode iz otvorenih bazena u Beogradu pokazuju da je ona bezbedna za kupanje i rekreaciju, saopštio je Gradski zavod za javno zdravlje (GZJZ) Beograd.

U saopštenju se navodi da GZJZ nastavlja da obavlja redovnu kontrola kvaliteta vode za kupanje iz većine otvorenih javnih bazena na teritoriji grada, a to su bazeni sportskih centara SC Voždovac na Banjici, "Olimp" na Zvezdari, "Košutnjak", SRC Milan Gale Muškatirović, "11. April" na Novom Beogradu, kao i bazeni sportskih centara u Lazarevcu, Obrenovcu i Mladenovcu.

Uzorkovanje vode za kupanje iz otvorenih javnih bazena vrši se tokom cele letnje sezone redovno na nedeljnom nivou i u laboratoriji GZJZ se ispituju fizičko-hemijska i mikrobiološka ispravnost, a po potrebi obavljaju i druge analize.

Dodaje se da se kontrola kvaliteta vode Savskog jezera na Adi Ciganliji u periodu od juna do sredine septembra vrši na četiri lokacije i to dva puta nedeljno, ponedeljkom i četvrtkom, kao da rezultati do sada obavljenih ispitivanja vode ovog jezera zadovoljavaju sve zakonske norme za površinske vode koje se koriste za kupanje i rekreaciju građana.