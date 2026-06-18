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Tokom noći na Bežanijskoj kosi u Beogradu dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba zadobila lakše povrede i prevezena je u KBC Bežanijska kosa, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Ekipe Hitne pomoći imale su tokom noći ukupno 120 intervencija, od kojih je 21 obavljena na javnim mestima.

Najčešći razlozi za pozive bili su zdravstveni problemi hroničnih bolesnika, navode iz službe Hitne pomoći.

Kurir.rs

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