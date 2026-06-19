Beograd
NOĆ U BEOGRADU: Oglasila se Hitna pomoć, intervencije zbog tuča i pijanih osoba
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Noć u Beogradu protekla je relativno mirno, bez saobraćajnih nesreća i većih incidenata, rečeno je u Hitnoj pomoći.
Ekipe Hitne pomoći tokom noći su intervenisale 93 puta, a od toga je 20 intervencija bilo na javnom mestu, uglavnom zbog tuča i osoba u alkoholisanom stanju.
Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici među kojima astmatičari, srčani bolesnici, onkološki i psihijatrijski pacijenti.
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