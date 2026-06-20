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Kupališna sezona na Adi Ciganliji zvanično počinje danas u 10.30 časova podizanjem "Plave zastavice", čime i zvanično počinje letnji period na Savskom jezeru, koje je jedno od najposećenijih kupališta u zemlji.

Kako je ranije najavljeno, sa početkom sezone počinje i rad spasilačke službe, a radno vreme kupališta biće od 10.30 do 18.30 časova. U zavisnosti od vremenskih uslova, doba dana i broja posetilaca, na terenu će dežurati između 45 i 65 spasilaca, zajedno sa medicinskom ekipom i službom obezbeđenja JP "Ada Ciganlija".

- Ove godine, po 15. put, JP 'Ada Ciganlija' ponosi se priznanjem 'Plava zastava' koja je je ujedno simbol čistoće vode u Savskom jezeru, zatim uređenosti plaže, efikasnosti spasilačke službe i bezbednosti na samom kupalištu. Trenutna temeperatura vode je 22-23 stepena Celzijusa - navela je Pavlović.

Iz ovog preduzeća apeluju na posetioce, poznatog „beogradskog mora“, da poštuju radno vreme kupališta, pravila ponašanja i sva upozorenja spasilačke službe.

Savsko jezero na Adi Ciganliji, sa oko 6 kilometara uređenih plaža, predstavlja najveće otvoreno kupalište u Srbiji, koje tokom letnje sezone beleži i do 150.000 posetilaca dnevno.

Ada Ciganlija je i jedan od najvećih sportskih i rekreativnih centara u Beogradu, sa više od 50 otvorenih sportskih terena, kao i brojnim adrenalinskim, zabavnim i rekreativnim sadržajima. Godišnje je poseti oko četiri miliona ljudi, a poznata je i po velikom broju manifestacija i bogatoj ugostiteljskoj ponudi.,