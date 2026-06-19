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Jutarnji špic u Beogradu doneo je velike probleme vozačima na dve ključne gradske tačke – Autokomandi i mostu Gazela, gde se trenutno beleže ozbiljna usporenja i formirane kolone vozila.

Na Autokomandi i okolnim čvorištima saobraćaj se odvija otežano, a iz pravca ka Ustaničkoj formirane su dugačke kolone koje se protežu od same okretnice. Vozila se kreću veoma usporeno, dok se slična situacija beleži i u suprotnom smeru.

Posebno kritičan deo je prolaz ispod nadvožnjaka u smeru ka Kliničkom centru Srbije, gde se saobraćaj odvija "mic po mic", uz povremena potpuno zadržavanja.

1/3 Vidi galeriju Gužva na Autokomandi Foto: Naxi Kamere

Problema ima i kod nove autobuske stanice, gde pojačan priliv vozila dodatno opterećuje okolne saobraćajnice i pravi zastoje, a ljudi masovno izlaze iz autobusa i nastavljaju svoj put pešaka.

Za razliku od ovog dela grada, u ostatku prestonice situacija je znatno mirnija – većina glavnih ulica i mostova je prohodna, a na pojedinim deonicama koje su inače opterećene jutarnjim špicem nema većih zadržavanja.

Dodatne gužve beleže se i na mostu Gazela, gde je, prema pisanju medija, došlo do saobraćajne nesreće. Zbog toga je saobraćaj u ovom delu grada otežan, a kolone se protežu od Dušanovca do Sava centra.

Vozačima se savetuje oprez i, ukoliko je moguće, izbegavanje šireg rejona Autokomande, kao i korišćenje alternativnih pravaca kroz delove grada gde se saobraćaj trenutno odvija bez zastoja.