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Javno komunalno preduzeće GSP Beograd raspisalo je tender za remont tramvaja tipa CAF, a procenjena vrednost nabavke je 5.274.000.000 dinara ili oko 44,5 miliona evra.

U okviru realizacije ugovora čiji je predmet remont i modernizacija niskopodnih tramvaja tipa CAF, utvrđuje se sistem numeracije modula za ukupno 29 tramvajskih vozila.

Svaki tramvaj sastoji se od pet modula označenih oznakama C1, S1, M, S2 i C2, a svakom vozilu koje je predmet remonta dodeljuje se jedinstveni garažni broj (od 1501 do 1530).

Planirano je da glavna električna oprema bude montirana u kutijama na krovu vozila, a ona obuhvata: klimatizaciju kabine, električnu kutiju na krovu, kutiju sa osiguračima, otpornik za promenu pravca vožnje, čak i spoljni zvučnik, vučnu opremu i kočne otpornike, klimatizaciju salona, jedinicu za pomoćno napajanje (APU) i punjač akumulatora i druge elemente.

Moduli C1 i C2 su opremljeni sklopivim spojnicama koje omogućavaju spajanje tramvaja koji će imati dužinu 32,366 m, širinu 2,3 m i visinu (spušten pantograf) 3,6 metara.

Foto: Kurir

Predviđena visina praga vrata je 300 mm, a visina poda 350 mm.

Prazan tramvaj ima težinu od 38.500 kg i kapacitet od 71 mesta za sedenje (+6 preklopnih sedišta), dva mesta za invalidska kolica i 91 do 151 mesto za stajanje.

Maksimalna radna brzina je 60 km/h.

Što se tiče strukture, za karoseriju je predviđena mešovita struktura sastavljena od različitih materijala: aluminijumski ekstrudirani profili (krovovi, bočni zidovi i delovi okvira) i "korten" čelik u područjima podrške obrtnog postolja.

Podovi će biti od gumene obloge, koja je protivklizna i otporna na habanje, a sedišta su postavljena tako da putnici koji sede budu okrenuti ka unutrašnjosti vozila, u smeru vožnje ili suprotno od smera vožnje.

Rukohvati su od čelika i u crvenoj boji, a unutrašnja obloga je projektovana tako da stvori prijatnu atmosferu, uz mehaničku otpornost na udarce i oštećenja, ogrebotine i grafite koje nanose putnici.

Korišćeni materijali se razlikuju u zavisnosti od zone: poliesterski paneli ojačani staklenim vlaknima na stubovima vrata, kutijama obrtnih postolja, salonskim ormarima, oblozi kabine i pultu komandne table, a obloge i poklopci bočnih zidova salona od laminiranog materijala pod visokim pritiskom (HPL).

Rok za prijavu na tender je 24. jul.