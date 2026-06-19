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Pešačka pasarela koja se trenutno nalazi kod Ade Ciganlije i godinama služi građanima za bezbedan prelazak preko Savske magistrale, uskoro će dobiti novu lokaciju. Prema planovima gradskih vlasti i Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, ova čelična konstrukcija biće demontirana i premeštena na Autokomandu, jednu od najprometnijih saobraćajnih tačaka u prestonici.

Direkcija je već raspisala tender koji obuhvata demontažu, transport i ponovno postavljanje pasarele, kao i izradu kompletne tehničke dokumentacije. Vrednost ovog poduhvata procenjena je na više od 54 miliona dinara.

Glavni cilj ovog projekta je unapređenje bezbednosti pešaka i bolja povezanost stajališta javnog prevoza sa budućom stanicom "Beograd Jug". Pasarela, duga nešto više od 41 metar i široka četiri metra, biće postavljena iznad ulivne i izlivne rampe u zoni petlje Autokomanda.

Ovim rešenjem će se omogućiti hiljadama građana, koji svakodnevno koriste gradski i međugradski prevoz na ovoj lokaciji, da se kreću bezbednije i brže, izbegavajući direktan kontakt sa gustim saobraćajem.

Kako se navodi u tenderskoj dokumentaciji, novo rešenje će se maksimalno oslanjati na postojeću konstrukciju pasarele. Na taj način grad planira da izbegne visoke troškove izgradnje potpuno novog objekta i smanji obim neophodnih građevinskih intervencija.