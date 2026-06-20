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Zbog radova na više lokacija u Beogradu, od danas će doći do izmena u radu pojedinih linija javnog gradskog prevoza u Zemunu, na Novom Beogradu i na Vračaru. Promene obuhvataju izmene trasa, privremeno ukidanje i izmeštanje pojedinih stajališta, kao i drugačiji režim saobraćaja na više autobuskih linija, a radovi će se na pojedinim deonicama izvoditi tokom narednih dana i nedelja.

ZEMUN

Tokom izvođenja radova na izgradnji distributivne toplovodne mreže u Vrtlarskoj ulici u Zemunu, od danas do 6. jula doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Radovi se izvode na kolovozu u Vrtlarskoj ulici, na delu od KBC-a "Zemun" do zone raskrsnice sa Ivićevom ulicom i ta deonica biće zatvorena za saobraćaj, zbog čega će vozila javnog prevoza saobraćati na sledeći način:

Vozila sa linije 15 će u oba smera saobraćati na trasi Bulevar Nikole Tesle- Džona Kenedija- Bulevar Mihajla Pupina- Bulevar maršala Tolbuhina- Pariske komune- Tošin bunar- Teodora Hercla i dalje na redovnoj trasi.

Vozila sa linije 45 će u oba smera saobraćati trasom Tošin bunar- Pariske komune- Bulevar maršala Tolbuhina- Bulevar Mihajla Pupina -Nikolaja Ostrovskog i dalje redovnom trasom (u smeru ka Zemunu u skladu sa izmenom režima koja je vezana za radove u Dobrovoljačkoj ulici).

Vozila sa linije br. 81 i 81L će u oba smera saobraćati na trasi Bulevar maršala Tolbuhina- Pariske komune- Tošin bunar- Ugrinovačka i dalje na redovnoj trasi.

Vozila sa linije 85 će u oba smera saobraćati na trasi Bulevar Mihajla Pupina- Bulevar maršala Tolbuhina- Pariske komune- Tošin bunar- Ugrinovačka i dalje u skladu sa izmenom režima u vezi sa radovima u Banatskoj ulici (smer ka Borči), odnosno Antifašističke borbe (smer ka Banovom brdu).

Vozila će na izmenjenom delu koristiti sva postojeća stajališta, kao i novouspostavljena privremena autobuska stajališta.

Biće uspostavljena i nova stajališta - IX beogradska gimnazija 1 u Bulevaru maršala Tolbuhina, na poziciji ED stuba koji se nalazi ispred kućnog broja 93, odnosno oko 30 metara posle pešačkog prelaza koji se nalazi u visini IX beogradske gimnazije.

1/18 Vidi galeriju Beogradski autobusi - GSP Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Stajalište "Bulevar Nikole Tesle 1" se uspostavlja u Ulici Džona Kenedija, na poziciji ED stuba koji se nalazi ispred objekta sa kućnim brojem 4, oko 70 metara posle zone raskrsnice sa Bulevarom Nikole Tesle, gledano u smeru ka Bulevaru Mihajla Pupina.

Stajalište "Džona Kenedija 1" se uspostavlja u Bulevaru Mihajla Pupina, na poziciji trećeg ED stuba (gledano iz pravca Ulice Džona Kenedija) koji se nalazi ispred objekta sa kućnim brojem 31A, oko 90 metara posle zone raskrsnice sa Ulicom Džona Kenedija, gledano u smeru ka zgradi GO Novi Beograd.

Stajalište "Džona Kenedija 1" se uspostavlja u Ulici Džona Kenedija, na poziciji ED stuba koji se nalazi ispred objekta sa kućnim brojem 10, oko 70 metara posle zone raskrsnice sa Bulevarom Mihajla Pupina, gledano u smeru ka Bulevaru Nikole Tesle.

NOVI BEOGRAD

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Bulevaru umetnosti – faza 4, na potezu od Bulevara Mihajla Pupina do Bulevara Milutina Milankovića, desna kolovozna traka u smeru ka Bulevaru Milutina Milankovića GO Novi Beograd, od subote do 26. juna doći će do promena u radu linije javnog prevoza 71.

Kako je najavljeno iz Sekretarijata za javni prevoz, radovi u ovoj fazi podrazumevaju potpuno zauzeće kolovoza desne kolovozne trake u Bulevaru umetnosti na datom potezu, pri čemu će raskrsnica sa Bulevarom Zorana Đinđića biti prohodna.

Vozila na liniji javnog prevoza 71 će u smeru ka Ledinama saobraćati na trasi Bulevar Mihajla Pupina- Španskih boraca- Bulevar Zorana Đinđića- Omladinskih brigada i dalje na redovnoj trasi, dok će u smeru ka Zelenom vencu saobraćati redovno.

Vozila će na izmenjenom delu trase koristiti postojeća, kao i privremeno stajalište Španskih boraca 1 u Ulici španskih boraca, 175 metara posle zone raskrsnice sa Bulevarom Mihajla Pupina.

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Ulici dr Žorža Matea, od sutra do 30. juna doći će do potpunog zauzeća kolovoza u desnoj saobraćajnoj traci u Ulici dr Žorža Matea, u delu od drugog po redu kružnog toka sa Ulicom auto-put za Zagreb (gledano iz smera Tošinog bunara ka Ulici Marije Bursać) do Ulice auto-put za Zagreb, pri čemu će Ulica dr Žorža Matea na datom potezu biti jednosmerna prema Ulici Tošin bunar.

Tokom izvođenja radova doći će do izmena u radu na linijama javnog prevoza 76 i 77, koje će saobraćati na sledeći način:

Linija 76 će u smeru ka Bežanijskoj kosi, dok traju radovi u raskrsnici ulica Marka Čelebonovića- Partizanske avijacije- Nikole Dobrovića (do 22. juna), saobraćati na trasi Dr Žorža Matea- kružni tok Partizanske avijacije- Auto-put za Zagreb i dalje drugom desnom internom saobraćajnicom do Ulice dr Žorža Matea (bez korišćenja stajališta #1852, Bežanijska kosa), dok će u smeru ka Bloku 70 saobraćati redovnom trasom do stajališta JKP Zelenilo- Beograd i dalje na trasi Rajkova- Dr Huga Klajna- Ljubinke Bobić- Gandijeva- Tošin bunar- Bulevar Zorana Đinđića i dalje na redovnoj trasi.

Po završetku radova u raskrsnici ulica Marka Čelebonovića- Partizanske avijacije- Nikole Dobrovića, linija 76 će u smeru ka Bežanijskoj kosi saobraćati redovno do stajališta Hotel Nacional, odakle će saobraćati do ulice Partizanske avijacije, dalje nadvožnjakom preko Moto-puta M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) do kružnog toka u zoni raskrsnice ulica Partizanske avijacije i Auto-put za Zagreb i dalje drugom desnom internom saobraćajnicom do Ulice dr Žorža Matea (bez korišćenja stajališta #1852, Bežanijska kosa), i u nastavku redovnom trasom, dok će u smeru ka Bloku 70 saobraćati redovno.

Linija 77 će u smeru ka Bežanijskoj kosi saobraćati na trasi Dr Žorža Matea- Auto-put za Zagreb do kružnog toka u zoni raskrsnice ulica Partizanske avijacije i Auto-put za Zagreb i dalje drugom desnom internom saobraćajnicom do Ulice dr Žorža Matea (bez korišćenja stajališta #1852, Bežanijska kosa), a dalje redovno, dok će u smeru ka gradu saobraćati redovno.

Privremeno se ukida autobusko stajalište Zelengorska (#1195, smer ka KBC-u Bežanijska kosa) za linije 76 i 77.

Privremeno se izmešta stajalište Zelengorska (#1196, smer ka Tošinom bunaru) za linije 76 i 77, na poziciju oko 200 metara posle redovne pozicije, u Ulici dr Žorža Matea (u visini JKP-a Gradska čistoća-pogon Novi Beograd).

VRAČAR

Tokom radova na redovnom održavanju u Ulici vojvode Šupljikca na opštini Vračar, na delu od zone raskrsnice sa Kajmakčalanskom do zone raskrsnice sa Branka Krsmanovića, 22. juna doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Radovi podrazumevaju potpuno zatvaranje kolovoza Ulice vojvode Šupljikca, na delu od okretnice "Crveni krst" do zone raskrsnice sa Mileševskom.

Tokom izvođenja radova vozila javnog prevoza sa linije 83 će saobraćati na skraćenoj trasi do Trga Slavija, dok će trolejbuski saobraćaj funkcionisati u redovnom režimu, osim tokom kratkotrajne obustave zbog postavljanja habajućeg sloja, asfaltiranja i isključenja struje iz kontaktne mreže.