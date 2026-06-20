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U pet saobraćajnih nesreća koje su se dogodile tokom noći u Beogradu, pet osoba je lakše, a jedna teže povređena, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Do najteže nesreće došlo je u Ostružnici, gde je sinoć u 21.51 muškarac star 50 godina kao pešak oboren i tom prilikom zadobio teške telesne povrede. On je prevezen u Urgentni centar na dalje zbrinjavanje.

U drugoj nesreći, u 19.11 časova na uglu Resavske i Nemanjine ulice, lakše je povređen 65-godišnji muškarac koji je takođe transportovan u Urgentni centar.

Na raskrsnici Kneza Miloša i Nemanjine ulice u 21.29 časova oboren je biciklista, koji je zbrinut na licu mesta.

U Železniku je u 22.33 časa u saobraćajnoj nesreći lakše povređeno dvoje mladih muškaraca, starosti 23 i 20 godina.

Peta nesreća dogodila se na Bulevaru JNA, gde je lakše povređen 21-godišnji muškarac.

Iz Hitne pomoći navode i da su njihove ekipe tokom noći obavile ukupno 119 intervencija, od kojih je 30 bilo na javnim mestima, uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju.

Najčešći razlog obraćanja lekarima bili su hronični bolesnici, među kojima su dominirali astmatičari.