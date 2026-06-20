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Danas je u Beogradu stupio na snagu letnji red vožnje na linijama javnog prevoza putnika, a istovremeno se uvodi i pet sezonskih linija koje će saobraćati ka Adi Ciganliji.

Kako je saopšteno iz Sekretarijata za javni prevoz, tokom primene letnjeg reda vožnje na gradskim linijama radnim danima će saobraćati 1.372 vozila, subotom 970, a nedeljom 910 vozila.

Sezonske linije na teritoriji grada Beograda saobraćaće od Trga republike do Ade Ciganlije i Vidikovca (ADA 1), od Zemuna do Ade Ciganlije (ADA 2), od Konjarnika do Ade Ciganlije (ADA 3), od Mirijeva do Ade Ciganlije (ADA 4) i od Bežanijske kose do Ade Ciganlije (ADA 5).

Kako se navodi, sezonske linije će u slučaju loših vremenskih uslova, kada je značajno smanjen broj posetilaca na Adi Ciganliji, biti redukovane ili privremeno obustavljene.

Važeći red vožnje putnici mogu da vide na zvaničnom sajtu Sekretarijata za javni prevoz www.bgprevoz.rs.

Na gradskim linijama tokom prethodnog, zimskog reda vožnje radnim danima saobraćalo je 1.485 vozila, subotom 1.005, a nedeljom 894 vozila.