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Sekretarijat za saobraćaj Grada Beograda saopštio je da je od juče došlo do izmene režima saobraćaja u ulici Save Maškovića, dok od danas, 21. juna, počinje obustava saobraćaja u Karađorđevoj ulici zbog radova na infrastrukturi.

Kako je navedeno, izmena režima saobraćaja u ulici Save Maškovića, ispred broja 3, biće aktivna svake subote do 31. oktobra, zbog dostave građevinskih materijala i betoniranja tokom izgradnje stambeno-poslovnog objekta, koje izvodi "NEGAST" d.o.o.

Od danas, 21. juna, počinju radovi na rekonstrukciji tramvajske infrastrukture u Karađorđevoj ulici, što podrazumeva obustavu saobraćaja i izmenjen režim kretanja vozila i pešaka.

Radove izvodi JKP GSP Beograd, a tokom njihovog trajanja biće zauzeti delovi kolovoza, tramvajskih baštica i trotoara u Karađorđevoj ulici, na potezu od ulice Milovana Milovanovića do kružne raskrsnice Karađorđeva – Kraljevića Marka – Milorada Ekmečića – Hercegovačka.

Ovi radovi trajaće do 1. septembra.