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Inicijativu je pokrenuo Klub preduzetnica "Udružene", na čelu sa osnivačicom Jovanom Šipčić, sa ciljem da ženama kojima je podrška najpotrebnija omogući sticanje konkretnih veština, sertifikovanih edukacija i alata za rad, kako bi odmah po završetku obuke mogle da započnu samostalnu ekonomsku aktivnost.

Poseban značaj ovoj inicijativi daje činjenica da je nastala na osnovu već uspešno sprovedenog pilot-programa realizovanog uz podršku Kabineta ministarke bez portfelja zadužene za rodnu ravnopravnost, sprečavanje nasilja nad ženama i ekonomsko i političko osnaživanje žena. Kroz taj program žene koje su preživele nasilje prošle su profesionalnu obuku za šminkere, stekle sertifikate i dobile kompletnu profesionalnu opremu za rad u vrednosti od više hiljada evra.

Lep povod

1/2 Vidi galeriju Dame se okupile sa ciljem da budu jače i supešnije Foto: Minja Lazić

Rezultati su pokazali da ovakav model podrške donosi stvarne i dugoročne promene. Polaznice su dobile ne samo nova znanja i profesionalne veštine, već i mogućnost da samostalno ostvaruju prihode i grade sigurniju budućnost. Klub preduzetnica "Udružene" ostao je u kontaktu sa korisnicama programa i nakon završetka edukacija, pružajući dodatnu mentorsku podršku.

Upravo zbog pozitivnih iskustava, na radnom doručku pokrenuta je šira inicijativa koja ima za cilj okupljanje partnera iz privatnog, javnog i civilnog sektora. Ideja je da kompanije, institucije i pojedinci kroz donacije edukacija, opreme, stručnog znanja i mentorske podrške pomognu ženama da steknu konkretna zanimanja i priliku za samostalan rad.

Delovanje

Inicijativi su se već priključile članice Kluba preduzetnica "Udružene" koje su izrazile spremnost da doniraju različite vrste obuka, među kojima su vođenje društvenih mreža, poslovi virtuelnog asistenta, usluge iz oblasti lepote i nege, frizerske i druge zanatske delatnosti koje omogućavaju fleksibilan rad i brzo uključivanje na tržište rada.

Poseban fokus biće usmeren na žene iz ruralnih sredina, Romkinje, žene koje su preživele nasilje, žene starije od 40 godina koje su ostale bez zaposlenja, kao i sve one koje se suočavaju sa otežanim pristupom tržištu rada.

Vrednost podrške koja će kroz ovu inicijativu biti obezbeđena meri se desetinama hiljada evra, ali njena najveća vrednost nije u novcu. Ona se ogleda u pružanju prilike ženama da steknu ekonomsku nezavisnost, samopouzdanje i mogućnost da sopstvenim radom obezbede sigurniju i stabilniju budućnost za sebe i svoje porodice.



