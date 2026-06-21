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Tokom protekle noći u Beogradu nije bilo saobraćajnih nezgoda ali je Hitna pomoćimala povećan broj intervencija, naročito na javnim mestima, rečeno je u službi Hitne pomoći.

Hitna pomoć imala je tokom noći ukupno 128 intervencija po pozivima građana, od kojih su 32 intervencije bile na javnim mestima.

Građani su najčešće zvali Hitnu pomoć zbog hipertenzije, gušenja i bolova u grudima, dok je na javnim mestima najviše intervencija bilo zbog alkoholisanih osoba.

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