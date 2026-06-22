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Voždovac

08:30 - 13:00 MIKLOŠIĆEVA: 24,

Čukarica

08:30 - 11:00 Naselje VELIKA MOŠTANICA: PRVOG MAJA: 113D,

Grocka

09:00 - 14:00 Naselje VINČA: BEOGRADSKA: BB, RADETE STANKOVIĆA: 110,

Obrenovac

10:30 - 12:00 Naselje OBRENOVAC: ČETRNAESTOG OKTOBRA: 0-2,10A,26,34-36A,42-42A,54,58,70,92-94,138-138A,148,158-158V,166B,11,21,25,43, MUZIČKA KOLONIJA: 2-16,20-38,42-50,58-68,76-88,94-96,100-118,122,126-128,132A-134A,140-148,154-170,1-23,27-29,305, VOJVODE MIŠIĆA: 5, Naselje UROVCI: GAJ: 305-305A,313, INDUSTRIJSKA ZONA: 21-23, ŠABAČKI PUT: 4-40,37, UROVAČKA: 316, Naselje ZVEČKA: BRAĆE LAZIĆA: 2,10A,14,24, ULICA 17: 2, ULICA 18: 39, ULICA 20: 4,5-7, ULICA 23: 10A-12,5,9-17,

Lazarevac

09:30 - 15:00 Veliki Crljeni zaseok Rudarska kolonija,Kosmaj 1,Kosmaj 2,Telekom. Sokolovo.

Kurir.rs

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