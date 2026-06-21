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Povodom Svetskog dana muzike, fasada Kule Beograd večeras je zasijala u posebnom ruhu zahvaljujući atraktivnoj svetlosnoj projekciji posvećenoj umetnosti koja vekovima povezuje ljude širom sveta.

Na fasadi najviše zgrade u regionu smenjivali su se inspirativni vizuelni motivi koji slave bogatstvo muzičkog stvaralaštva, pretvarajući jedan od prepoznatljivih simbola srpske prestonice u jedinstvenu posvetu muzici i njenoj univerzalnoj moći da spaja ljude bez obzira na jezik, kulturu ili poreklo.

Ova posebna projekcija organizovana je u čast Svetskog dana muzike, koji se obeležava svakog 21. juna u više od 120 zemalja širom sveta. Cilj ovog praznika je promocija muzike kao univerzalnog jezika i podsticanje umetnika da svoje stvaralaštvo približe publici kroz nastupe i događaje na otvorenim javnim prostorima.

00:20 Posebna svetlosna projekcija na Kuli Beograd Izvor: Instagram/kula_belgrade

Svetski dan muzike prvi put je obeležen u Francuskoj početkom osamdesetih godina prošlog veka, a tokom decenija prerastao je u globalnu manifestaciju koja slavi kreativnost, kulturnu raznolikost i umetnost koja prevazilazi sve granice.

Večerašnja svetlosna projekcija na Kuli Beograd još jednom je pokazala kako savremena tehnologija i umetnost mogu zajedno da stvore upečatljive prizore i pošalju snažnu poruku o značaju kulture u savremenom društvu.