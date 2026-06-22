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Hitna pomoć intervenisala je tokom protekle noći zbog teške saobraćajne nesreće, u kojoj je u Bulevaru kralja Aleksandra dečaka udario automobil, i zbog tuče u kojoj je na Novom Beogradu nožem uboden jedan mladić, saopšteno je danas iz službe hitne pomoći.

Naime, Javno komunalno preduzeće "GSP Beograd“ saopštilo je da je sinoć u 21.25 časova tramvaj, koji se u tom trenutku kretao u pravcu Vukovog spomenika Bulevarom kralja Aleksandra, nije učestvovao u saobraćajnoj nezgodi.

- Prema zvaničnim informacijama sa terena, nezgodu je izazvalo putničko vozilo jagodinskih registarskih oznaka, koje je tom prilikom oborilo dečaka. Naše vozilo, kao i sva druga vozila su zaustavljena od strane policije, kao bi se pružila pomoć dečaku, a vozač tramvaja je odmah Dispečerskom centru JKP "GSP Beograd" prijavio zastoj koji je na ovoj deonici trajao u periodu od 21.25 do 21.37 časova - navodi se u soapštenju GSP.

Tokom noći dogodile su se i dve teške povrede u tuči, koja je Hitnoj pomoći prijavljena u 21.45 sati.

Mladić (28) teško je povređen u tuči od ubadanja nožem u predelu grudi na uglu ulica Huga Klajna i Ismeta Mujezinovića na Novom Beogradu, dok je mladić (23) u istoj tuči zadobio teške povrede glave.

Oba povređena mladića prevezena su u KBC Zemun.

Hitna pomoć odgovorila je tokom noći na 95 poziva građana, od kojih je 17 bilo na javnom mestu.