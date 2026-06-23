SEDAM VELIKIH BEOGRADSKIH OPŠTINA DANAS BEZ STRUJE: Ovo je kompletan spisak ulica
Elektrodistribucija Beograd objavila je spisak planiranih isključenja struje za danas, a radovi će obuhvatiti više ulica i naselja u sedam beogradskih opština.
Vračar 9 - 11
BULEVAR OSLOBOĐENJA: 15-17,21-29, KNEGINJE ZORKE: 2-8,1-1,5-5,
Zvezdara 8.30 - 14
NIKOLE ČUPIĆA: 19-21,16-22,17-17,21-25,
Palilula 9 - 14
Naselje BORČA
SEDMOG JULA: 23A, Naselje Padinska Skela: DEJANA SMILJKOVIĆA: 106,110-114,109-115A,
Naselje PADINSKA SKELA
KAP.MIHAJLA ALIĆA: 2-16,3-23, MARIJE ILIĆ AGAPOVE: 2-8,14-20, MARKA MURATA: 3-15, PREDRAGA MILOJEVIĆA: 2-18,1-21, RAHELE FERARI: 2-34,56,3-19, RAT.STOJADINOVIĆA: 2-8,12-16,1-1,5-23,27-29, RISTE ODAVIĆA: 2-22,1-39, SAVE TODOROVIĆA: 2-36,1-35, SRPSKOG HUSARSK.PUKA: 42-72,41-73,
Zemun 8.30 - 12.30
BOSANSKA: 40,44-58,62-66,80A,35-45,49-57, BRANKA PEŠIĆA : 58-68,61-69, DRAGANA RAKIĆA: 10A-10D,28-32a,36,40,51-51, SAVE BURIĆA: 2-4,8-10,1-5, TRŠĆANSKA: 68-74,82-82V/2,35,39,45,53-57, UGRINOVAČKA: 133,
Obrenovac 8.30 - 14
Naselje ZVEČKA: BOŽIDARA MARINKOVIĆA: 2,10A,3-3B, DONJI KRAJ: 86A, DRAGA VUKOVIĆA-KORČAGINA: 24-42A,46-48,52-54,58-68,72-74,78-82,86,90-90A,96-108,114-124,128-134,142-148,152-162,168-172,176-190,200-220,230-250,1,19,25,31,37,41A-67,71,75-123B,127-129,133-155,159-195,199-215,219-243,247-273,281,289-291,301,305-307,313, DRAGANA GRADINCA: 2,10,14A-14V,18-18G,22,7A,11A,15,19, DVADESETPRVE SLAVONSKE BRIGADE: 19-21A, GORNJI KRAJ: 162,167,181,205A,211A-213,227A,1111, KOD LIPE: 174, MOMČILA KALAJDŽIĆA-MUJE: 29G, PAVLOVIĆA KRAJ: 10,14,20,1A-5,11, PAVLOVIĆA KRAJ 1. DEO: 2,8,12,1-3, PAVLOVIĆA KRAJ 2.DEO: 8, PETE KOZARAČKE: 30, POPOVIĆA KRAJ: 2-10A,16-20C,24-30,1-5,9-17,21,25-25A,29, POSAVSKOG PARTIZANSKOG ODREDA: 2-16,20,44,48-50,54,1-5,57, RADOVANA STUBLINČEVIĆA: 2-4,20,28,1-1A,27-29, RAJE POPOVIĆA: 6A,14,20B,26-28,36-38A,44B,9A,25B,29, SOLUNSKOG FRONTA: 45, ULICA 38: 13D, ZASEKA: 54,97C,125,167,255,
Mladenovac 8 - 11
Naselje VELIKA KRSNA: NOVA 108: 19A-19B, NOVA 124: 8, SVETONIKOLSKA: 38,48,19,27,39,55-55, VELIKA KRSNA: 2,12,1A,15,923,
11.30 - 14
Naselje GRANICE: JOVANA SUBOTIĆA: 4,1A-3,7,11-13, KOSMAJSKIH PARTIZANA: bb,,70,78-80,86-94,104,110,114-120,124A,134-136,142-146B,154,168,172,176-180,208-216,432,39,47-49A,53-53B,59-67A,71-75,81A-83,93,99,109,113A-117,127,139-145D,151-153,259A-259B,265,271, LJUBICE GLIŠIĆ: 2-6A,14,24A,58,3,9-11,35, LJUBIVOJA GLIŠIĆA: 12, MOMČILA SIMIĆA: ,6,18-22,26,17,25, NOVA 4: , NOVA 5: 4,10,3-7, NOVA 6: ,19, NOVA 7: 6,12,16,9,15,21,25, OMLADINSKA: 6-8,14,26,1-3,11,15,29, RAKE JOVANOVIĆA: ,4A,1-5,9-15, SLAVKA OBRADOVIĆA: ,2,8,1-3, SLOBODANA JOVANOVIĆA: ,4,8-10,5-9, VELIKE GRANICE: 2,14,18,108,13-15B,25,47, VERE DRČE: 4-6,12-26,9,17, ZORANA RADMILOVIĆA: 17, Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): NIKOLE PAŠIĆA: 246,
Lazarevac 9.30 - 14
Opština Aranđelovac: Venčane, zaseok Bukovica