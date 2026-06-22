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Predsednik Skupštine Grada Beograda Nikola Nikodijević zakazao je za 25. jun sednicu Skupštine Grada Beograda, na čijem je dnevnom redu, između ostalog, Predlog odluke o izmeni Odluke o budžetu Grada Beograda za ovu godinu.

Na dnevnom redu sednice su i Predlog odluke o završnom računu budžeta Grada Beograda za 2025. godinu, Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju obima sredstava za vršenje poslova Grada i gradskih opština i određivanju prihoda koji pripadaju Gradu, odnosno gradskim opštinama u ovoj godini, kao i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na rebalanse programa poslovanja za ovu godinu javnih komunalnih preduzeća.

Na dnevnom redu biće i Predlog zaključka o izmeni Zaključka Skupštine Grada Beograda o pribavljanju prethodnog mišljenja Sekretarijata za finansije pre pokretanja postupaka javnih nabavki i nabavki radova čija je procenjena vrednost preko milion dinara, razmatranje Izveštaja o stepenu realizacije programa uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za period 1. januar - 31. decembar 2025. godine, Predlog druge izmene i dopune Programa uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za ovu godinu.

Pred odbornicima Skupštine Grada Beograda biće i Predlog plana detaljne regulacije područja u Mirijevu, kao i predlozi planova detaljne regulacije od značaja za razvoj grada.