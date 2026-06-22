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Zbog radova koje izvode JKP "Beogradske elektrane" od danas do 19. septembra biće obustavljen saobraćaj u u ul. Dobračinoj (od ul. Dunavske do ul. Gundulićev venac) i ul. Gundulićev venac (od ul. Dositejeve do ul. Dobračine).

Saobraćaj će biti obustavljen po sledećim fazama: faza 2 - Ulica Dobračina (od ul. Dunavske do ul. Gundulićev venac) u periodu od 22. juna do 15. avgusta, faza 2a - raskrsnica ul. Dobračina i ul. Gundulićev venac u periodu od 16. avgusta do 21. avgusta i Faza 1 - ulica Gundulićev venac (od ul. Dositejeve do ul. Dobračine) u periodu od 22. avgusta do 19. septembra.

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