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U jednoj kući na Mirijevskom vencu danas popodne izbio je požar.

Vatra je zahvatila ceo objekat.

Vatrogasne ekipe su se neumorno borile sa vatrenom stihijom.

Za sada nije poznato da li ima povređenih, niti kako je došlo do izbijanja požara.

Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova apelovao je na sve građane da poštuju zakon, budu odgovorni i oprezni
prilikom upotrebe otvorenog plamena, a ukoliko primete požar odmah o tome obaveste vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj
telefona 193.

Kurir/Republika

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