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Kako je za emisiju "Redakcija" istakla doktorka Ivana Stefanović iz beogradske Hitne pomoći, zdrav organizam može da se prilagodi vremenskim promenama, ali da su srčani bolesnici posebno ugroženi.

- Organizam ima kapacitet da se prilagodi tim brzim promenama vremena. Nije mu uvek lako, ali ima kapacitet ako se ponašamo razumno. Međutim, kardiovaskularni bolesnici najteže podnose visoke temperature i promene vremena, jer srce mora da radi pod povećanim naporom - rekla je Stefanović.

Ona je objasnila da je u uslovima velikih vrućina neophodno dodatno voditi računa o zdravlju.

- Naše srce mora da održava unutrašnju temperaturu organizma. Zato apelujem na sve kardiovaskularne bolesnike da ne opterećuju dodatno svoje srce, da se ne izlažu preteranim naporima i da koriste rashladne uređaje u svojim domovima. Ako je napolju jako toplo, nema razloga da se srce dodatno opterećuje i u kućnim uslovima - naglasila je doktorka.

Ivana Stefanović dr Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć Foto: Kurir Televizija

Više od 300 intervencija za 24 sata

Prema njenim rečima, prethodni dan bio je izuzetno zahtevan za ekipe Hitne pomoći.

- Imali smo 181 intervenciju tokom dana, od toga 49 na javnom mestu. Zabeležili smo pet pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom. Jedan pacijent sa nestabilnom anginom pektoris prevezen je u KBC Bežanijska kosa, drugi sa STEMI infarktom u angio-salu KBC Zvezdara, dok su tri pacijenta transportovana u Urgentni centar Srbije. U noćnoj smeni imali smo 130 intervencija, od toga 23 na javnom mestu, kao i još jedan akutni koronarni sindrom. Jednoj pacijentkinji je pozlilo na stepenicama doma zdravlja, kao i pacijentu sa terena.. Toliko su bili nestabilni da smo morali u hitan prijem da ih odvedemo - navela je Stefanović.

Posebno je zabrinuo slučaj veoma mladog pacijenta.

- Iznenadilo nas je dete od 17 godina sa STEMI infarktom. Njega smo iz Tiršove prevezli direktno u angio-salu Urgentnog centra Kliničkog centra Srbije. Ne kažem da je samo vreme u pitanju, ali ono svakako jeste doprinoseći faktor - upozorila je doktorka.

Tokom prethodna 24 sata, služba Hitne pomoći obavila je čak 1.714 telefonskih razgovora sa građanima.

- Očekivali smo da će zbog visokih temperatura građani imati nizak pritisak, ali su nas tokom noći najviše zvali zbog hipertenzije. Ne možete primeniti matematiku na biološke sisteme. Nekada nas neke stvari iznenade - rekla je Stefanović.

Građanima je uputila i nekoliko praktičnih saveta za dane sa ekstremno visokim temperaturama.

- Ako idete negde, obavezno nosite tečnost sa sobom. Preporučujemo limunadu zaslađenu medom, ukoliko vam zdravstveno stanje to dozvoljava. Srcu su potrebni brzi šećeri. Voće i sušeno voće su idealan izbor, a potrebno je unositi i nešto slano jer se mnogo znojimo i gubimo elektrolite. Badem, lešnik, orah ili suncokret mogu biti dobar izbor - savetovala je doktorka.

I u Sremskoj Mitrovici pune ruke posla za lekare

Slična situacija zabeležena je i u Sremskoj Mitrovici, gde je zbog vrućina značajno povećan broj pregleda u službi hitne pomoći. Prema informacijama iz te ustanove, koje prenosi novinarka Kurira Aleksandra Dražić, u jednoj smeni zabeleženo je i do 50 pregleda, a najčešće su se javljali pacijenti sa kardiovaskularnim tegobama.

Aleksandra Dražić novinar Foto: Kurir Televizija

Lekari su zbog toga apelovali na građane da se hitnoj pomoći obraćaju isključivo u slučajevima hitnih stanja, kako bi ekipe mogle da odgovore onima kojima je pomoć najpotrebnija.

08:04 TEMPERATURE PREKO 35 STEPENI I PUNE AMBULANTE!Dr Stefanović upozorava: Srce trpi ogroman napor! Izvor: Kurir televizija

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