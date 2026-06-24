SPREMITE SE ZA ISKLJUČENJA! Delovi osam beogradskih opština danas bez struje
Elektrodistribucija Beograd objavila je spisak planiranih isključenja struje za danas, a radovi će obuhvatiti više ulica i naselja u osam beogradskih opština.
Palilula 9 - 12
Naselje BG-KRNJAČA: GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 5: 16A-16B,1-7, ZRENJANINSKI PUT: 27/1,40/1,52-58,43, Naselje Krnjača: GRGE ANDRIJANOVIĆA: 3, GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 4: 2A, TAŠMAJDANSKA: 4-10,16-20,3-9,13, ZRENJANINSKI PUT: 34-42A,62-66V,23-23A,27B,31-39A,
Voždovac 8.30 - 14
BRAĆE KOVAČ: 1-1, MAKSIMA GORKOG: 135-137, MURSKA: 2-10,3-7, USTANIČKA: 61,
Čukarica 8.30 - 14
Naselje ŽELEZNIK: BOBANA TOMOVIĆA: 68-92,55-61,65,69-71, BORE RADOJEVIĆA: 2-4A,3A,
Novi Beograd 10 - 11.30
NEHRUOVA: 56B,
Zemun 8.30 - 12.30
DRAGANA RAKIĆA: 50,54, MIĆE RADAKOVIĆA: 10,9-19, PRVOMAJSKA: 28-56, ŠILEROVA: 18-20A,11-21,29,
Obrenovac 8.30 - 15
Naselje BARIČ: BARIČKIH BORACA: 14-26,30,17-29, USTANIČKA: 2-4,8-12A,16,1,5-13,
Mladenovac 11.30 - 14
Naselje DUBONA: ĆUPRIJSKA: 4,1-5, DUBONA: 18A,22,30A,34,62,114,120A,126,136,146,154A,182A,236,256A,330-332,380-380A,406,1046,1264,7-7B,25,33,61-63,109,141B,145,183,211A,241A,343,395, LIPARSKA: 11, PARINAČKA: 2, PRVOMAJSKA: ,8,24,30,64,68-70,78,82,90-98,102-116A,122,144,150,57,89-91,99-103,107-119A,137, PUT GLIŠIĆA: 6, RIBNIČKA: 12,5, VELJKOVA: 28,32,36,40,66,7,43,53,61, VODOVODSKA: 4-6,
8 - 11
Naselje VLAŠKA: ČESTE: bb,18-20,36-40,46,13-17,23,29,39-45,49-55,59,77,83,
Lazarevac 9 - 14
Živojina Žujovića 65-104, 33-49; Jablanička, Venčačaka,Kosovskih božura, Jug Bogdanova, Knjeginje Milice, Franje Kluza,Aksentija Miladinovića, Nadežde Petrović, Branka Ćopića, Radovana Dragovića, deo ulice Kolubarski trg 110-152
Kurir.rs