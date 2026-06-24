Beograd
BRZ I EFIKASAN NAČIN ZA OTKRIVANJE PROMENA: Danas besplatni pregledi mladeža ispred Opštine Novi Beograd
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Gradska opština Novi Beograd i Gradski zavod za kožne i venerične bolesti danas od 8 do 12 časova, na platou ispred zgrade ove opštine (Mihajla Pupina 167), organizuju besplatne dermatoskopske preglede.
Dermatoskopski pregled je brz i efikasan način za otkrivanje promena na koži, posebno prilikom dijagnostike ranog otkrivanja malignog oboljenja kože.
Opština Novi Beograd poziva građane da iskoriste priliku i da u pokretnoj ambulanti, bez zakazivanja, preventivno obave važan specijalistički pregled mladeža i ostalih promena na koži.
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