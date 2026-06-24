Slušaj vest

Gradska opština Novi Beograd i Gradski zavod za kožne i venerične bolesti danas od 8 do 12 časova, na platou ispred zgrade ove opštine (Mihajla Pupina 167), organizuju besplatne dermatoskopske preglede.

Dermatoskopski pregled je brz i efikasan način za otkrivanje promena na koži, posebno prilikom dijagnostike ranog otkrivanja malignog oboljenja kože.

Opština Novi Beograd poziva građane da iskoriste priliku i da u pokretnoj ambulanti, bez zakazivanja, preventivno obave važan specijalistički pregled mladeža i ostalih promena na koži.

Ne propustiteVestiBesplatni pregledi mladeža u Domu zdravlja Voždovac 20. juna: Rano otkrivanje promena može spasiti život
dermoskopija shutterstock_2311332111.jpg
Tvoja pričaMislila sam da je samo obična krastica, a bio je melanom: Maja iz Bačke Palanke o borbi sa podmuklom bolešću bez jasnih simptoma
melanom4.jpg
Tvoja pričaJovana iz Pirota će prva primiti rusku vakcinu protiv raka: Verujem da ću biti izlečena, nemam šta da izgubim
Jovana Aleksić/medicinska sestra se priprema za davanje vakcije, špric i bočica
Prevencija kao gara…Zbog čega se javljaju izbočine, kvržice i otoci po telu? Ovo su znaci da se morate javiti lekaru
lipom