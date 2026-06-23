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Devojčica Ela, učenica prvog razreda Osnovne škole "Lazar Savatić" u Zemunu, svojim nesebičnim gestom pokazala je da humanost ne poznaje godine.

Ova mlada Zemunka odlučila je svojom voljom da donira kosu za decu kojoj je to najpotrebnije, želeći da nekome ulepša svakodnevicu i pruži podršku u teškim trenucima. Njena odluka izazvala je brojne pozitivne reakcije i podsetila koliko empatija, saosećanje i dobrota mogu da budu snažne, bez obzira na uzrast.

Eli je svojim primerom pokazala da velika dela ne zahtevaju velike godine, već veliko srce. Njena donacija predstavlja inspiraciju vršnjacima, ali i odraslima, da kroz male gestove pažnje i solidarnosti mogu da učine mnogo za druge.

Ponosni smo na Eli i njenu plemenitu odluku, koja još jednom potvrđuje da su zemunska deca pravi primer humanosti, dobrote i zajedništva.