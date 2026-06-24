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Dve osobe zadobile su lakše povrede u dve saobraćajne nesreće koje su se tokom noći dogodile u Beogradu, rečeno je iz Hitne pomoći.

Ekipe Hitne pomoći intervenisale su ukupno 120 puta tokom noćne smene, od čega su 34 intervencije obavljene na javnim mestima. Kako navode iz ove službe, najveći broj poziva odnosio se na osobe u alkoholisanom stanju.

Za medicinsku pomoć najčešće su se javljali hronični bolesnici, kao i građani koji su imali probleme sa povišenim krvnim pritiskom.

Kurir.rs

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