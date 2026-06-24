Hitna pomoć je tokom noći u Beogradu intervenisala 120 puta, a dve osobe su lakše povređene u dve saobraćajne nesreće.
Beograd
DVE SAOBRAĆAJKE U BEOGRADU TOKOM NOĆI: Ima povređenih, Hitna pomoć imala pune ruke posla
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Dve osobe zadobile su lakše povrede u dve saobraćajne nesreće koje su se tokom noći dogodile u Beogradu, rečeno je iz Hitne pomoći.
Ekipe Hitne pomoći intervenisale su ukupno 120 puta tokom noćne smene, od čega su 34 intervencije obavljene na javnim mestima. Kako navode iz ove službe, najveći broj poziva odnosio se na osobe u alkoholisanom stanju.
Za medicinsku pomoć najčešće su se javljali hronični bolesnici, kao i građani koji su imali probleme sa povišenim krvnim pritiskom.
Kurir.rs
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