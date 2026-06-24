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Vodostaj Save i Dunava je u blagom opadanju, ali situacija za sada nije alarmantna i plovidba se odvija bez većih problema, poručuju nadležni.

Koliko nizak vodostaj utiče na plovidbu, koje su najkritičnije tačke Save i Dunava u ovom trenutku i šta se savetuje onima koji sada provode vreme na svojim čamcima, za emisiju "Redakcija", otkrio je Vladica Zdravković, kapetan.

- Situacija trenutno nije dramatična. Ovo je inače period godine kada je uobičajen niži vodostaj, samo je ove godine to došlo nešto ranije jer je proleće bilo sa manje padavina, pa samim tim nije bilo ni očekivanog priliva vode za ovaj period. Naravno, jul i avgust su uvek najkritičniji meseci, sve do dolaska jeseni i novih padavina, ali je to sasvim prirodan tok. Prema izveštaju RHMZ-a, trenutno je hidrološka situacija u blagom opadanju, dok su pojedine pritoke čak u stagnaciji. Dakle, nema ničeg alarmantnog - počeo je Zdravković.

Vladica Zdravković, kapetan Foto: Kurir Televizija

Vodostaj opada, ali plovidba za sada bez problema

Kako je kapetan istakao, stanje na rekama se pažljivo prati i da, uprkos blagom opadanju vodostaja, trenutno nema razloga za zabrinutost među onima koji leto provode na vodi.

- Što se plovnih puteva tiče, na Savi redovno pratimo situaciju kod Šapca, Kamička i Mrđanovaca i za sada je plovidba potpuno normalna. Kada govorimo o Dunavu, jedina kritičnija tačka kod nas je Prahovo, ali i tamo je vodostaj u granicama normale - jeste u blagom opadanju, ali ništa što bi ugrozilo plovidbu ili transport robe. Što se naših malih nautičara tiče, nema razloga za strepnju. Njihova plovila mogu da funkcionišu i pri nižem vodostaju, tako da verujem da će ovo leto biti lepo i prijatno za sve koji borave na rekama - kaže on.

Dalje je poručio da bezbednost na rekama mora da bude prioritet i objašnjava da se posledice nižeg vodostaja trenutno najviše osećaju u teretnom saobraćaju, dok se plovidba i dalje odvija bez većih poteškoća.

- Ipak, naš apel ostaje isti - bez alkohola, bez opijata i uz odgovorno ponašanje. Reke su tu da nas osveže i oplemene, zato pozivamo građane da uživaju u njima na bezbedan način. Kada je nivo vode nizak, to više utiče na teretni saobraćaj. Kada je vodostaj niži, smanjuje se gaz plovila, pa barže ne mogu da budu maksimalno opterećene. To znači da mora manje tereta da se ukrcava kako ne bi došlo do problema u plovidbi. Naravno da to utiče i na putnički saobraćaj, ali za sada se sve odvija normalno i nema potrebe ni za panikom ni za podizanjem tenzije - nastavio je.

Foto: Marina Lopičić

- Sećate se i ranijih upozorenja na vremenske nepogode - sve su to prirodni procesi. Jedino treba biti oprezan kada je vodostaj izrazito nizak. Za male nautičare to uglavnom nije problem, ali za trgovačku mornaricu jeste, jer manji teret znači skuplji transport po kilometru, a to se na kraju odražava i na krajnjeg kupca. Nažalost, to su prirodni uslovi na koje ne možemo da utičemo - za emisiju "Redakcija", zaključio je Zdravković.

03:08 Nizak vodostaj Save i Dunava! Kapetan za Kurir objasnio gde je situacija najkritičnija: "Za sada nema problema koji bi ugrozili plovidbu ili transport robe" Izvor: Kurir televizija

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